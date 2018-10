VISITA AO MONGE TAOISTA SEM ENCONTRÁ-LO

Um cão ladra para calar o som da água.

As flores do pessegueiro engordaram com a chuva.

Por vezes, muito para lá das árvores aparece um cervo.

O fluxo do riacho não deixa escutar nem os sinos do meio-dia.

O verde dos bambus selvagens corta as nuvens do céu.

A cascata voa do topo da escarpa.

Nada nem ninguém sabe para onde o monge terá ido.

Triste, abandono-me ao tronco de um pinheiro.

DESPEDIDA NA LOJA DE VINHOS EM NANJING

O vento traz as flores de salgueiro que adocicam a loja.

A jovem rapariga dá vinho a provar aos clientes,

Aos amigos que ali foram para se despedirem de mim.

Vazamos copos sem fim, até que interrompo a eternidade e lhes digo:

Ide perguntar àquele rio que desce para leste,

Se consegue percorrer maiores distâncias que a amizade.