Professor da UCTM participa em comité da ONU para o espaço

Xu Yi, docente e investigador do Laboratório Estadual de Ciência Lunar e Planetária da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (UCTM), participou pela primeira vez como membro da delegação chinesa do Comité da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Espaço Exterior. O organismo em causa chama-se Comité das Nações Unidas para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior (COPUOS) e realizou sua 68.ª sessão em Viena, Áustria.

Xu Yi participou na discussão de temas como o “Espaço e Água” e “Espaço e Desenvolvimento Sustentável”.

Segundo informações oficiais, “a participação de um académico de Macau no COPUOS reflecte o apoio do Governo Central ao desenvolvimento científico e tecnológico da RAEM”, o que demonstra “o sucesso” da prática de “um país, dois sistemas” no território. Por sua vez, Xu Yi disse que “o Laboratório Estadual continuará a contribuir para a exploração espacial chinesa, fortalecendo o papel de Macau no avanço científico nacional”.

O referido Laboratório Estadual foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China, tendo sido estabelecido oficialmente em 2018. Por sua vez, o Laboratório Estadual de Ciência Lunar e Planetária da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau é o único laboratório nacional chinês dedicado à astronomia e ciências planetárias.

A sua criação, segundo as mesmas fontes oficiais, “alinha-se com a estratégia de impulsionar a exploração espacial, promover a inovação tecnológica na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e elevar o nível científico de Macau”. Actualmente, o laboratório conta com mais de 40 especialistas e uma equipa de pesquisa com mais de 200 membros.

Com história

O COPUOS foi fundado na ONU em 1959 e pretende “estabelecer princípios e regulamentos para o uso pacífico do espaço exterior, promover a cooperação internacional nessa área e estudar questões científicas e legais relacionadas à exploração espacial”, esclarece a mesma nota, que dá ainda conta de eventos realizados no contexto deste encontro do COPUOS.

Trata-se de “One Humanity, Infinite Frontiers” [Um Humanidade, Fronteiras Infinitas], organizado pela China e que decorreu na sede da ONU em Viena, sendo uma exposição que celebrou os “20 Anos do Programa Chinês de Exploração Lunar”. Xu Yi participou neste evento e partilhou “a trajectória do Laboratório Estadual no apoio à Agência Espacial Nacional Chinesa”.