Saúde | Conferência e festival INCLUSION entre hoje e sexta-feira

A Conferência e Festival INCLUSION arrancam hoje no MGM Cotai, com um cartaz que se irá estender até à próxima sexta-feira, reunindo especialistas internacionais, educadores, profissionais de saúde, famílias, activistas e atletas para cinco dias de diálogo, aprendizagem e envolvimento comunitário inclusivo por toda a cidade.

O dia de abertura da conferência será organizado hoje pela MGM no MGM COTAI, passando para a Escola das Nações amanhã, num evento organizado pela Melco. Ambas as sessões da conferência serão gratuitas e abertas a profissionais, educadores, pais, cuidadores, organizações não-governamentais e simpatizantes de Macau e da Grande Baía.

Organizada pela Associação de Caridade dos Leitores da Macau Business, o evento tem como objectivo lançar debates em torno da neurodiversidade, educação inclusiva, saúde mental, reabilitação e inovação social. Segundo a organização do evento, a edição deste ano vai centrar-se nas abordagens científicas e estratégias para reforçar os sistemas de apoio a indivíduos neurodiversos e às suas famílias.

A associação espera que a edição deste ano receba mais de 600 participantes de Macau, Grande Baía, Ásia, Europa e outras regiões ao longo do programa de cinco dias.