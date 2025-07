A subida das águas

Não é apenas quando a água recua que se percebe quem estava a usar fato de banho e quem não estava. Quando o nível das águas sobe, quem sabe nadar salva-se e quem não sabe afoga-se.

Na vizinha Hong Kong, há notícia do encerramento sucessivo de muitas companhias de seguros, padarias e cinemas. É uma cidade que afirma ser um centro financeiro internacional e procura constantemente formas de “quebrar o impasse” e de melhorar a situação actual. Se o método adoptado for correcto, vai encontrar-se naturalmente uma saída, mas se for adoptado um método incorrecto ou inapropriado, a situação piorará.

Desde o início do novo mandato do Governo da RAEM, Macau não tem enfrentado menos problemas do que enfrentou durante a pandemia de COVID-19. Algumas dificuldades surgiram devido ao cenário nacional e internacional, outras já têm raiz no passado e algumas apareceram recentemente. O Citibank retirou-se de Macau, pondo fim à sua actividade na cidade, o que, apesar de tudo, envolveu uma quantidade relativamente pequena de activos, mas a partida de uma instituição financeira internacional não pode ser ignorada.

O Chefe do Executivo de Macau, bem como muitos funcionários do Governo, raramente terá tido oportunidade de usar os transportes públicos. Infelizmente, apanhei recentemente um autocarro na Rua do Campo e, durante a curta viagem, uma passageira sentada perto do motorista manifestou continuamente a sua insatisfação com as políticas do Governo da RAEM, afirmando que participaria de boa vontade em manifestações de protesto se houvesse alguém que as organizasse. Por motivos de segurança, o motorista não lhe respondeu e eu fiquei de pé perto da porta e também escolhi ficar em silêncio.

Dadas as actuais circunstâncias de Macau, é difícil encontrar algum grupo que organize protestos para exigir “garantias do emprego e da qualidade de vida da população”. O Governo da RAE está ciente dos problemas que existem. O secretário para a Economia e Finanças acabou de apresentar na Assembleia Legislativa a proposta de lei intitulada “Alteração à Lei do Orçamento de 2025”, a recomendar um aumento orçamental de 650 milhões de patacas para apoiar as pequenas e médias empresas e revitalizar a Zona de Aterros do Porto Exterior (ZAPE) em resposta à onda de encerramento de lojas e ao aumento do desemprego. Contudo, não houve qualquer referência ao momento em que o programa de apoio e revitalização seria iniciado.

Durante os mandatos dos antigos Chefes do Executivo Ho Hau Wah e Chui Sai On, Macau ultrapassou obstáculos significativos para alcançar uma transformação económica estrutural, o que permitiu que o PIB atingisse novos máximos na Ásia e estabilizando o cenário político e social. O impacto da pandemia de COVID-19 em Macau representou um desastre imprevisto, mas as perdas causadas pelo homem são evitáveis.

Confrontados com a onda de encerramento de negócios, desemprego e incertezas causadas por conflitos comerciais internacionais, de seguida, ondas de choques surgirão umas atrás das outras. Quando o nível das águas sobe, e para evitar que nos afoguemos, é necessário encontrar o verdadeiro caminho para a sobrevivência. No plano nacional de desenvolvimento do Governo Central, Macau aparece posicionado como “um centro, uma plataforma e uma base” definido pelo País.

Quando se menciona que Macau é “um centro” refere-se que é o Centro Mundial de Turismo e Lazer, e não só o Centro de Turismo e Lazer da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Atrair mais turistas internacionais para Macau e encorajá-los a consumir enquanto estão na cidade é absolutamente crucial. Transformar a Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin numa plataforma de serviço comercial entre a China e os países da língua portuguesa pode ser mais prático e benéfico para Macau do que promover activamente a estratégia de desenvolvimento da diversificação adequada da economia “1 + 4”.

A cultura chinesa enfatiza a harmonia e a inclusão, e só adoptando este princípio orientador se torna possível a coexistência e a diversidade, moldando assim uma sociedade saudável através do intercâmbio entre a cultura chinesa e a cultura ocidental. Poderá Macau alcançar harmonia e inclusão verdadeiras? Se remarmos em direcção aos confins do mundo, em vez de ficarmos parados na praia, não importa se o nível da água sobe ou não.