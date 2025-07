Festa da Gastronomia traz chefs Jordy Navarra e Varun Totlani à Doca dos Pescadores

Decorre a partir da próxima semana, entre os dias 11 e 20 de Julho, a “Festa Internacional das Cidades de Gastronomia – Macau 2025”, que traz pitéus de todo o mundo e chefs bem conhecidos. O evento decorre na Praça do Coliseu Romano e no espaço “Legend Boulevard” da Doca dos Pescadores, trazendo nomes como Jordy Navarra, chef e fundador do restaurante das Filipinas Toyo Eatery; e ainda Varun Totlani, chef do restaurante da Índia Masque Restaurant.

Ambos foram distinguidos nos prémios “The Best Chef Awards de 2024”, com os restaurantes que gerem a entrar para a lista dos melhores restaurantes asiáticos “Asia’s 50 Best Restaurants”.

O programa desta festa inteiramente dedicada ao mundo da gastronomia, organizada pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), traz, por exemplo, no dia 14 de Julho o ciclo de conferências e debates intitulado “O Sabor da Vida: Conexões Culinárias de Macau”, que decorre das 9h às 13h, com três painéis de debate. Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria com o jornal South China Morning Post e que irá abordar o papel das especiarias e ervas aromáticas como ingredientes essenciais nas culinárias de todo o mundo. É neste painel que participam os chefs Jordy Navarra e Varun Totlani.

Pratos globais

Neste ciclo de debates no dia 14, incluem-se 15 convidados oriundos de Macau, Hong Kong, Taiwan e outros países e regiões da Ásia, nomeadamente “estudiosos, cozinheiros, bartenders, influenciadores [influencers], chefs da indústria da restauração e dos resorts integrados”.

Serão discutidos temas como a “História e legado das especiarias: Revista às origens da culinária de fusão”, “Sinfonia de sabores: Culinária de fusão no Macau moderno e no mundo” e ainda “Especiarias como ponte: Celebração da fusão cultural e de comunidades”.

Segundo uma nota da DST, pretende-se, nestas conversas, “explorar [a história] das rotas comerciais das especiarias e ligações às culturas gastronómicas de várias regiões do mundo”, bem como “as inovações na utilização das especiarias nas culinárias tradicionais, a linhagem cultural e cozinhas de fusão asiática voltadas para a inovação”.

A DST pretende, com este festival gastronómico, proporcionar “um intercâmbio internacional”, em que “os participantes explorarão juntos a essência das culturas gastronómicas e histórias que quebram barreiras geográficas e culturais”.

Macau foi designada como Cidade Criativa de Gastronomia da UNESCO e, no contexto da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, tem desenvolvido “diversas iniciativas associadas à gastronomia”. Nos anos de 2016, 2018 e 2019 realizou-se o “Fórum Internacional de Gastronomia, Macau”, tendo este evento regressado no ano passado integrado na “Festa Internacional das Cidades de Gastronomia, Macau”.

Com todos estes eventos, o Governo tem procurado “potenciar ao máximo o papel de Macau como plataforma de diálogo internacional, promovendo a cultura gastronómica característica de Macau, o intercâmbio com o exterior e o desenvolvimento sustentável do sector de turismo”.