City of Dreams | A magia do mundo da moda na lente de Horst P. Horst

Os amantes da moda e da beleza podem visitar, até Setembro, uma exposição dedicada ao trabalho do fotógrafo de moda Horst P. Horst patente no City of Dreams. “Horst: Fotógrafo de Estilo” é uma exposição “icónica de fotografia de moda” realizada em conjunto com o prestigiado Albert Museum London

Nasceu no tempo em que a moda era quase uma forma de arte, tendo demorado muito tempo até se democratizar e chegar às lojas e às pessoas. Esse lado mais clássico dos tecidos e das costuras ficou, decerto, eternizado na fotografia feita por Horst P. Horst, que ficou conhecido como um dos grandes fotógrafos de moda e que nasceu, em 1906, com o nome Horst Paul Albert Bohrmann. Horst, falecido em 1999, deixou muitas imagens demonstrativas de uma carreira plena a fotografar modelos, roupas e actrizes, criando imaginários de beleza que podem agora ser vistos de perto numa exposição patente no empreendimento City of Dreams (COD), no Cotai, organizada em conjunto com o Albert Museum London.

A mostra chama-se “Horst: Fotógrafo de Estilo” [Horst: Photographer of Style] e foi inaugurada esta quarta-feira, revelando o trabalho deste fotógrafo ao longo de 60 anos.

Citado por um comunicado do COD, Duncan Forbes, director de fotografia do Museu V&A de Londres, outro dos parceiros na organização desta exposição, falou do lado eclético do trabalho de Horst P. Horst, e que pode ser visto nesta mostra.

“Desde as icónicas capas da [revista] Vogue até às impressionantes impressões a cores, o trabalho de Horst personifica uma elegância intemporal — uma celebração da beleza, da postura e da precisão artística. O City of Dreams, com a sua rica fusão de moda, design e arte contemporânea, reflete perfeitamente o espírito do trabalho de Horst. É uma honra para nós apresentar a estreia desta exposição na RAEM e partilhar o legado de Horst com um público novo e exigente”, disse.

A exposição apresenta uma selecção das obras mais representativas do trabalho de Horst, divididas em cinco temas centrais: “Alta Costura”, “Surrealismo”, “Moda em Cores”, “Viver com Estilo” e “Palco e Ecrã”. Segundo o mesmo comunicado, revela-se a “elegância serena da alta costura parisiense” e as “ousadas explorações surrealistas”, sem esquecer “a fotografia a cores pioneira aos retratos vívidos de ícones do cinema”. Tudo isso cabe numa “exposição que oferece uma visão rica e multidimensional do universo artístico de Horst”.

Fotografia chinesa

Além disso, o público poderá ver uma secção especial intitulada “Tributo a Horst”, que apresenta obras de cinco fotógrafos chineses influentes, nomeadamente Hai Feng, Nick Yang, Trunk Xu, Wu Zeng e Yuangui Mei. Esta parte oferece “um vislumbre da fotografia de moda chinesa dos últimos trinta anos, mostrando os seus ricos diálogos culturais e avanços artísticos”, tratando-se de obras que “capturam a fascinante interação entre tradição e modernidade, estética oriental e ocidental, bem como elegância intemporal e inovação contemporânea”, destaca o COD.

Segundo a mesma nota, Horst P. Horst é amplamente considerado um dos fotógrafos de moda mais influentes do século XX, famoso pelo seu uso magistral da luz e composição meticulosa. A sua carreira criativa durou mais de seis décadas, moldada por movimentos artísticos como o surrealismo e a ascensão da fotografia a cores. O seu trabalho é conhecido pela tensão dramática e profundidade artística, proporcionando uma estética incomparável que permanece inigualável. Horst também capturou algumas das figuras mais lendárias da arte, literatura e moda — incluindo Coco Chanel, Salvador Dalí, Marlene Dietrich e Andy Warhol — deixando para trás um legado de retratos inesquecíveis.

Tim Kelly, presidente do COD, referiu, sobre esta exposição, que “é um passo fundamental na nossa visão de integrar a arte na vida quotidiana”.

“A elegância duradoura e a criatividade inovadora da fotografia de Horst alinham-se perfeitamente com a filosofia da nossa marca. Esperamos que esta exposição se torne uma plataforma para o intercâmbio criativo, onde a arte desperta novas ideias e inaugura um novo paradigma onde a tradição e a inovação se encontram”, disse.

“Horst: Photographer of Style” pode ser vista no primeiro piso do COD até ao dia 12 de Setembro deste ano, convidando-se residentes e turistas a “explorar um mundo de moda, arte e luz intemporais e a celebrar o legado de um dos maiores mestres da fotografia”.