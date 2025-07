Tarifas | Pequim avalia pacto EUA-Vietname e promete proteger os seus interesses

O Ministério do Comércio da China manifestou ontem “firme oposição a qualquer acordo comercial alcançado à custa dos interesses da China”, reagindo ao pacto anunciado entre os Estados Unidos e o Vietname, e admitiu adoptar contramedidas.

“O que Washington designa como ‘tarifas recíprocas’ sobre os seus parceiros comerciais é uma prática unilateral de intimidação, à qual a China sempre se opôs”, afirmou o porta-voz da tutela, He Yongqian, em conferência de imprensa.

Segundo o responsável, Pequim “tomou nota da situação e está a avaliá-la”, sublinhando que a China encoraja as partes a resolverem as divergências económicas e comerciais “com base na igualdade e através do diálogo”, mas rejeita firmemente acordos que prejudiquem os seus interesses.

“Se tal situação se confirmar, a China adoptará resolutamente contramedidas e protegerá os seus legítimos direitos e interesses”, assegurou He.

Na quarta-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nas redes sociais um acordo tarifário com o Vietname que reduz para 20 por cento as taxas alfandegárias impostas em Abril às importações provenientes daquele país do Sudeste Asiático, mas eleva para 40 por cento os encargos sobre mercadorias reexportadas por Hanói e originárias de terceiros países.

Washington acusa o Vietname de funcionar como plataforma de transbordo para exportações chinesas, após a transferência de diversas fábricas da China para o país vizinho, na sequência das tarifas impostas por Trump durante o seu primeiro mandato (2017-2021).