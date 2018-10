DESPEDINDO-ME DE MENG HAORAN

Com uma mão, o meu velho amigo diz adeus à Torre Amarela.

Desce o rio para leste e atravessa a luz leitosa dos salgueiros de Abril.

Ao longe, a brisa apaga a solitária vela no longínquo azul,

Vejo a corrente do rio Yangtze a arrastar tudo para o céu.

A BELA NA ESTRADA

Altivo, o cavalo esmaga flores no seu galope.

De chicote em riste, afasto as nuvens do meu caminho.

Uma rapariga bela sorri, mostra o seu saiote que parece ouro,

E aponta ao longe o pavilhão vermelho onde se prostitui.