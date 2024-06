Cinema | “The Ballad of a Small Player”, de Edward Berger, será rodado em Macau

É uma das grandes notícias para o cinema local: o realizador Edward Berger resolveu pegar no romance do britânico Lawrence Osborne, “The Ballad of a Small Player”, e fazer um filme em Macau, onde os casinos são peça principal da trama. As rodagens começam este Verão e contam com estrelas maiores da sétima arte como Colin Farrell e Tilda Swinton

Macau vai receber, a partir deste Verão, as rodagens do filme que será uma das estreias da plataforma de streaming “Netflix”. Nada mais nada menos do que “The Ballad of a Small Player”, algo como “A Balada do Pequeno Jogador”, projecto do realizador Edward Berger que resolveu pegar no romance, com o mesmo nome, do romancista britânico Lawrence Osborne, e lançado em 2014. A escrita do argumento do filme está a cargo de Rowan Joffé.

A produção, que arranca ainda este mês e que se deverá prolongar até Agosto, conta com estrelas maiores de Hollywood como Tilda Swinton, que ganhou o Óscar para Melhor Actriz Secundária pelo filme “Michael Clayton”, ou Colin Farrell, actor irlandês detentor de um Globo de Ouro e protagonista do filme “Minority Report”, de Steven Spielberg.

A notícia é avançada pelo portal “Tudum”, ligada à “Netflix”, e já foi avançada pelos media locais. Além das estrelas internacionais bem conhecidas dos amantes do cinema, “The Ballad of a Small Player” contará ainda com a actriz Fala Chen, actriz sino-americana nascida em Chengdu.

A produção do filme, a cargo da “Lumiere Film Production”, lançou ainda uma campanha para a escolha de figurantes para papéis tão variados como dealers, croupiers, hóspedes de hotel, jogadores em casinos e paquetes. Dá-se preferência a quem tenha experiência no sector hoteleiro e de jogo.

Apostas e fuga

“The Ballad of a Small Player” conta a saga de um advogado inglês que foge para Macau depois de ser acusado por corrupção. Este advogado chama-se “Lord Doyle” e, em Macau, dedica-se a jogar no seu casino favorito, passando as noites como fugitivo, a beber e a apostar tudo o que tem, assombrado pelo passado.

O destino deste advogado é decidido conforme ganha ou perde dinheiro, até que tudo muda quando conhece a chinesa Dao-Ming, que parece rondar as mesas de jogo tal como ele o faz. O que, à partida, parecia o nascer de uma relação verdadeira, depressa se transforma em algo complexo.

Sobre o livro, Neel Mukherjee, da New Statesman, disse ser um “thriller existencial escrito na perfeição”, com “uma leitura assustadora, arrebatadora, que nos deixa com o coração na boca e que tem coisas profundas a dizer sobre o único deus que governa os assuntos humanos – o acaso”. Já o jornalista Paul French, também autor de muitos livros sobre a história da China, defendeu, no Los Angeles Times Book Review, que o livro de Osborne “é o melhor romance contemporâneo sobre a China desde o tempo de Malraux”.

A história de Lawrence Osborne está, assim, repleta de ingredientes de suspense e com uma atmosfera bastante rica com o exotismo próprio de Macau e do Oriente.

Um dos trabalhos mais conhecidos de Edward Berger é o filme “All Quiet on the Western Front”, filme também realizado para a “Netflix” que recebeu vários prémios, incluindo quatro Óscares.