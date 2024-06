Taiwan e presença de Zelensky marcam fórum de defesa de Singapura

A autonomia de Taiwan, que divide China e Estados Unidos, e a presença do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, marcaram ontem o último dia do principal fórum de defesa da Ásia, em Singapura.

O ministro da Defesa chinês, almirante Dong Jun, afirmou que as suas tropas estão preparadas para travar “pela força” tentativas de independência de Taiwan e acusou forças estrangeiras de interferência, referindo-se aos Estados Unidos, segundo um balanço da agência EFE.

“O Exército de Libertação do Povo chinês sempre foi uma força indestrutível e poderosa na defesa da unificação da pátria e actuará sempre com determinação e força para impedir a independência de Taiwan”, proclamou Dong em Singapura. Dong reafirmou o empenho da China numa reunificação pacífica com Taiwan.

“Mas a situação está a ser constantemente corroída pelos separatistas e pelas forças estrangeiras”, afirmou no encontro na cidade-Estado do Sudeste Asiático.

O Diálogo Sangri-La, entre sexta-feira e domingo, realizou-se uma semana depois de a China ter efectuado exercícios militares em redor de Taiwan, na sequência da posse do líder William Lai, que Pequim descreve como secessionista.

À margem do fórum, o ministro chinês reuniu-se na sexta-feira durante 45 minutos com o homólogo norte-americano, Lloyd Austin, o primeiro encontro deste tipo desde há um ano e meio.

Austin advertiu Dong para que a China não utilize a transição política de Taiwan, decorrente de eleições democráticas, “como cobertura para medidas coercivas”. Tanto Austin como Dong concordaram, nos respectivos discursos, em manter o diálogo como instrumento para reduzir as tensões e evitar “mal-entendidos e erros de cálculo”.

Ponto de equilíbrio

Além da situação sobre a antiga Formosa, os pontos de vista de Washington e Pequim também entram em conflito sobre o Mar do Sul da China, uma região-chave para o comércio mundial.

Os Estados Unidos defendem a liberdade de navegação e as reivindicações territoriais de países aliados, como as Filipinas, enquanto o gigante asiático reclama a soberania sobre praticamente toda a área.

Perante as inúmeras tensões entre as duas potências, o ministro da Defesa de Singapura, Ng Eng Hen, anfitrião da reunião, tentou encontrar um ponto de equilíbrio.

“Devemos evitar a todo o custo um conflito armado na Ásia. (…) O mundo não pode permitir a abertura de uma terceira frente”, observou Ng, aludindo às guerras na Ucrânia e em Gaza.

Sobre Taiwan, Ng advogou que o ‘status quo’ é a melhor solução para uma questão que disse ser complexa. “Nem independência, nem reunificação”, resumiu.

Anunciado em cima da hora, Volodymyr Zelensky participou no fórum com um apelo à diplomacia como mecanismo para forçar a Rússia a negociar a paz com Kiev. “É muito importante para nós iniciar o processo de estabelecimento de uma paz justa”, afirmou no sábado, após um encontro com o Presidente de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz, José Ramos-Horta.

“A Rússia não quer acabar com a guerra. Por isso, temos de trabalhar em conjunto com todo o mundo para aproximar a paz”, acrescentou. No discurso de ontem, Zelensky convidou os líderes da Ásia-Pacífico a participarem na cimeira de paz de 15 e16 de Junho, na Suíça.

“A Ucrânia propõe-se alcançar a paz através da diplomacia. (…) Convido a vossa região, os vossos líderes e países a participarem, para que os vossos povos se envolvam nos assuntos mundiais”, afirmou.