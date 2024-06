MTC | Lançadas na China medidas para apoiar reabilitação

A China divulgou medidas de apoio para aproveitar ao máximo o papel da medicina tradicional chinesa (MTC) nos serviços de reabilitação do país, com o objectivo de atender à crescente procura da população por melhores serviços médicos, indicou o Diário do Povo, na sexta-feira.

Um conjunto de directrizes divulgadas pela administração nacional da MTC na quinta-feira apresentou oito medidas para fortalecer a criação de departamentos de reabilitação nos hospitais de MTC. De acordo com as directrizes, mais de 70 por cento dos hospitais MTC de segundo nível na China terão departamentos de medicina de reabilitação até 2025.

Como a MTC tem uma vantagem exclusiva em prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, as directrizes exigem que os hospitais aproveitem totalmente a MTC na melhoria e restauração da função física em casos de doenças agudas, bem como na prevenção de doenças crónicas, acrescenta a publicação estatal.

O documento também incentiva os hospitais a integrarem as terapias de reabilitação da MTC com a medicina ocidental e solicita esforços para expandir o acesso aos serviços de reabilitação da MTC nas áreas rurais, permitindo que os necessitados recebam os serviços relacionados mais perto de casa.

As autoridades chinesas emitiram um plano para melhorar os serviços de reabilitação da MTC no período do 14.º Plano Quinquenal (2021-2025), com o objectivo de dar à MTC um papel completo no campo da reabilitação e aprimorar os serviços relacionados.