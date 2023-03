Ucrânia | 200 mil euros para garantir segurança nuclear

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, corroborou as declarações do embaixador chinês em Viena, Li Song, que a China doaria 200.000 euros para ajudar a salvaguardar a segurança das instalações nucleares da Ucrânia. Segundo Mao, a China sempre atribuiu importância acrescida às questões de segurança nuclear e está activamente comprometida com a cooperação internacional nessa área.

Recentemente, o MNE chinês divulgou o “Documento Conceptual sobre Iniciativas de Segurança Global”, no qual deixa claro que a promoção da cooperação internacional em segurança nuclear é uma das principais direções de cooperação. A recém-divulgada “Posição da China sobre a Resolução Política da Crise na Ucrânia” reafirma também claramente que a China se opõe a ataques armados a instalações nucleares pacíficas e apoia o papel construtivo da AIEA na promoção da segurança e proteção dessas mesmas instalações.

A decisão da China de doar 200.000 euros para o projecto de assistência técnica e segurança nuclear ucraniana por meio da Agência Internacional de Energia Atómica visa o apoio aos esforços de fortalecimento da segurança das instalações nucleares da Ucrânia com base em ações práticas, concluiu Mao.