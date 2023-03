CCPPC | Wang Huning exige “trabalho” em prol do desenvolvimento de Macau e HK

Wang Huning, membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China, juntou-se na quarta-feira às discussões com conselheiros políticos nacionais de Hong Kong e Macau, que participam da primeira sessão do 14º Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Wang exigiu “trabalho” para reforçar a confiança no desenvolvimento de Hong Kong, Macau e de todo o país, e colocar plenamente em prática “os papéis únicos de Hong Kong e Macau no avanço da revitalização da nação chinesa em todas as frentes através de um caminho chinês para a modernização”.

Wang sublinhou ainda a importância de implementar de forma plena, fiel e resoluta a política de “um país, dois sistemas”, sob a qual a população de Hong Kong administra Hong Kong e a população de Macau administra Macau, ambos com um elevado grau de autonomia.

“Garantir que o governo central exerça jurisdição geral sobre as duas regiões é imperativo, pois isso garante que Hong Kong e Macau sejam administrados por patriotas”, afirmou.

Wang pediu ainda aos conselheiros políticos das RAE que participem activamente da salvaguarda da segurança nacional, da promoção do desenvolvimento, da abordagem das preocupações e dificuldades das pessoas na vida diária e da reunião da sabedoria e força para garantir o sucesso constante e contínuo da política de “um país, dois sistemas”.