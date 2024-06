“Hold On To Hope” acolhe “Traçando Raízes Portuguesas”

Foi ontem inaugurada na galeria “Hold On To Hope”, na vila de Ka-Hó, em Coloane, a exposição “Traçando Raízes Portuguesas”, mostra integrada no cartaz das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. A galeria, que é um projecto da Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau (ARTM), conta com a apresentação de trabalhos artísticos variados, da autoria de António Monteiro, Catarina Cottinelli da Costa, Cristina Vinhas, Francisco Ricarte, Gonçalo Lobo Pinheiro, Isabela Loba, Lúcia Lemos, Luísa Petiz, Raul Martins, Ricardo Meireles e Tchusca Songo.

“Traçando Raízes Portuguesas” é “uma exposição extraordinária que apresenta artistas de ascendência portuguesa ou indivíduos que residem na vibrante cidade de Macau”, descreve uma nota sobre a exposição.

Assim, quem visita a exposição é convidado a “embarcar numa jornada de exploração cultural, onde cada artista revelará a sua própria e única obra de arte que reflecte intimamente a sua identidade”. Trata-se ainda de um incentivo a “mergulhar na tapeçaria cultural que entrelaça a ascendência portuguesa e o espírito vibrante desse canto único do mundo”, nomeadamente Macau.

Variedade artística

O território é descrito como “uma mescla cativante de influências chinesas e portuguesas, serve como cenário perfeito para esta colecção diversificada”.

Os artistas convidados a participar, arquitectos, fotógrafos ou artistas plásticos, “abraçaram a sua herança portuguesa partilhada e criaram obras de arte requintadas que falam das suas experiências pessoais, tradições e da fusão dinâmica de culturas que se encontraram”.

A mostra está patente até ao dia 30 deste mês. Revela-se nela “uma variedade de expressões artísticas, cada uma infundida com a voz e o estilo criativo distintos dos artistas”. Em “Traçando Raízes Portuguesas”, “cada obra de arte ressoa com um profundo sentido de pertença e celebra a herança partilhada”.

“Esta não é apenas uma exposição, mas sim um testemunho da conexão duradoura entre o povo português e a encantadora cidade de Macau”, destaca a mesma nota.