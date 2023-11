Fotografia | “Natureza Humana” na vila de Ka-Hó

Foi inaugurada este domingo uma nova exposição na galeria Hold On To Hope intitulada “Natureza Humana”. Trata-se, segundo um comunicado, de uma mostra de fotografias realizadas por adolescentes do centro Sheng Kui Hui “Nova Ligação” e utentes da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM), entidade que gere o projecto Hold On To Hope.

Estas imagens foram captadas “como forma de aliviar o stress e as emoções da vida”, tendo sido retratadas essencialmente pessoas, paisagens e animais, a fim de ” representar diferentes pontos de vista e perspectivas sobre as emoções sentidas por cada fotógrafo no momento.

O comunicado da ARTM dá conta de que algumas fotografias constituem sinais positivos e de esperança às emoções negativas sentidas por estas pessoas, ajudando “a encorajar os jovens que estão a enfrentar adversidades”. A mostra está patente até ao dia 26 deste mês no espaço da Hold On To Hope na vila de Ka-Hó, Coloane, nomeadamente na Estrada de Nossa Senhora de Ka-Hó.