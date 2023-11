Dança | “Alice” chega ao CCM em Dezembro

O espectáculo de dança “Alice”, da companhia vanguardista norte-americana MOMIX, sobe aos palcos do Centro Cultural de Macau (CCM) entre os dias 21 e 25 de Dezembro. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), trata-se de uma “extravagante coreografia acrobática”, apresentada em sete exibições.

O espectáculo tem como inspiração criativa as conhecidas aventuras de “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. Moses Pendleton, director artístico e coreógrafo da MOMIX, “leva as famílias numa viagem plena de excentricidade, fantasia e movimento”.

Segundo o IC, “esta adaptação circense da história icónica traz um pujante desfile de personagens conhecidas e ideias visionárias durante o qual a destreza corporal dos bailarinos, vestindo coloridos figurinos, interage com uma um cenário contemporâneo de hologramas, efeitos especiais e sofisticado design”.

A MOMIX foi fundada em 1980 tendo já efectuado várias digressões por todo o mundo. Esta não é a primeira presença da companhia em Macau, pois já por cá apresentou o espectáculo “Opus-Cactus”, uma produção “inspirada pelo deserto”. Os bilhetes para “Alice” já estão à venda e os preços variam entre as 200 e as 500 patacas.