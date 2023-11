Grande Prémio | Lisboeta Macau acolhe exposição sobre Filipe de Souza

Até ao dia 12 de Novembro pode ser vista, no empreendimento Lisboeta Macau, no Cotai, uma exposição dedicada ao piloto local Filipe de Souza, presença habitual no Grande Prémio de Macau. “Festa do Entusiasmo pelas Corridas – Exposição Pessoal Souza Racing” visa prestar homenagem ao piloto e aos seus feitos nas pistas

Foi inaugurada na passada sexta-feira a exposição “Racing Enthusiasm Party – Souza Racing Personal Exhibition” [Festa do Entusiasmo pelas Corridas – Exposição Pessoal Souza Racing] no empreendimento Lisboeta Macau, no Cotai, a fim de marcar o arranque de mais uma edição do Grande Prémio de Macau (GPM), grande evento automobilístico do território que este ano celebra 70 anos de existência e que acontece este fim-de-semana, sábado e domingo, e no próximo, dias 16 a 19 de Novembro.

Segundo um comunicado da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), a mostra, que dura apenas dez dias, “serve de catalisador para fomentar o entusiasmo pelas corridas, apoiando activamente a comunidade desportiva local e os atletas de corrida, ao mesmo tempo que cria uma atmosfera fervorosa em antecipação do espectáculo desportivo anual”.

A SJM diz ainda desejar um “desempenho triunfante” a Filipe de Souza nesta edição do GPM, definindo-o como uma das lendas das corridas do território e “o primeiro atleta de Macau a garantir a vitória na Corrida da Guia”.

Além disso, destaca o mesmo comunicado, Filipe de Souza “tem sido um defensor activo da educação nas corridas, estando empenhado em cultivar talentos excepcionais” no desporto automóvel.

Recorde-se que, no ano passado, Filipe de Souza garantiu o campeonato na Corrida da Guia – TCR Asia Challenge, “solidificando a sua distinção como o primeiro piloto local a alcançar a vitória nesta prestigiada competição”, sendo que este “feito histórico deixou uma marca indelével nos anais das corridas de Macau”.

O famoso Audi

Na mostra “Racing Enthusiasm Party – Souza Racing Personal Exhibition” o público poderá ver o carro de competição de Filipe de Souza, o fato de corrida, os troféus e os momentos emocionantes de corridas anteriores em que o piloto participou.

Destaque para a presença do Audi RS3 n.º 26, “o icónico carro de corrida do campeonato” que estará exposto ao público pela primeira vez, o que permite “aos entusiastas dos desportos motorizados e aos espectadores uma oportunidade de admirar de perto este veículo historicamente significativo”.

A SJM adianta também que, com este evento, “espera dar continuidade ao apoio dedicado ao desenvolvimento do desporto local em Macau, injectar nova energia na indústria desportiva e reforçar a estreita ligação entre o turismo e o desporto, promovendo assim um turismo diversificado e o desenvolvimento económico”. A entrada para a exposição é gratuita.