Lisboeta | Macau acolhe mostra da escultora Wang Zheng Hong 

“I Am Wobbly” é o nome da mais recente exposição da escultora chinesa Wang Zheng Hong, e que pode ser visitada na galeria do empreendimento Lisboeta Macau. Serão mostradas, ao todo, 20 peças de grande dimensão trabalhadas com aço inoxidável que revelam as perspectivas culturais e os valores da artista

O espaço H853, no empreendimento Lisboeta Macau, acolhe, até ao dia 22 de Julho, mais de 20 esculturas em aço inoxidável de Wang Zheng Hong, escultora chinesa que traz a Macau o seu trabalho artístico na mostra “I Am Wobbly”.

Com esta mostra, será possível conhecer de perto o trabalho da reputada artista chinesa, através do qual espelha as memórias do seu processo de crescimento interior. As suas esculturas revelam, assim, “a sua atitude perante a vida e a transformação dos valores e perspectivas culturais numa exposição interactiva, inocente e terapêutica”.

Wang Zheng Hong, que faz a curadoria da sua própria mostra, revelou, citada por um comunicado, que a inspiração para estes trabalhos vem da “educação cuidada, mas rigorosa” do seu pai durante a sua infância.

“Ele encorajou-me a aprender a nunca cair e a enfrentar todas as vezes os desafios e obstáculos. Espero que estas peças de arte possam inspirar as pessoas a viver de uma forma optimista”, disse a artista, que deseja também “o melhor para a população de Xanfai que está a enfrentar a situação pandémica”.

Formada em Escultura pela Academia de Artes da China, a artista formou-se também na cidade de Antuérpia, Bélgica, nas áreas da joalharia e trabalho artístico com metais. Em 2009 Wang Zheng Hong voltou à China, onde se doutorou em arte pública, também pela Academia de Artes da China. Actualmente, nesta instituição de ensino, a escultora é directora da Escola de Arte Artesanal, onde aplica a sua larga experiência na junção das áreas da escultura e da joalharia.

Atitude positiva

Christine Hong, vice-presidente do sector do retalho do empreendimento Lisboeta, referiu que esta mostra pretende, sobretudo, transmitir ao público local uma energia positiva, para que “juntos possamos enfrentar esta pandemia e os desafios com uma energia positiva”.

“Esperamos que, com esta exposição, possamos aumentar a consciência do público em prol da indústria de arte internacional, bem como encorajar artistas locais a expandirem os seus horizontes e a criar novas formas de arte.”

O espaço H853 pretende ser uma “fábrica da diversão” onde se exploram actividades culturais e artísticas, em junção com o mundo da moda e da gastronomia. A ideia é oferecer um amplo conjunto de iniciativas, com o “compromisso de apresentar os melhores produtos e experiências em todos os aspectos”.