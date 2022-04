Bienal de Veneza | Inaugurada “Alegoria dos Sonhos”do colectivo YiiMa

Foi inaugurada, na última sexta-feira, a exposição do colectivo YiiMa, composto pelos artistas Guilherme Ung Vai Meng e Chan Hin Io, na 59.ª edição da Bienal de Veneza – Exposição Internacional de Arte. A mostra, intitulada “Alegoria dos Sonhos”, e que representa Macau neste evento, conta com a curadoria do fotógrafo João Miguel Barros.

São apresentadas 11 das últimas obras, já expostas em Lisboa no Centro Cultural de Belém, e que mostram “uma perspectiva única que funde céu e terra, propondo uma reinterpretação da riqueza e densidade de alguns recantos ocultos de Macau e das memórias da cidade que se estão a desvanecer como sonhos”.

Buscando memórias de Macau e de lugares que já se perderam no tempo, os dois artistas recorreram à fotografia e instalação, entre outros formatos artísticos, para transmitir a sua interpretação muito própria do que foi o território, lugar de ligação das culturas chinesa e portuguesa. Leong Wai Man, presidente do Instituto Cultural, entende que esta exposição “expressa a vitalidade da criação artística e cultural de Macau”, com as suas obras a reflectirem e a apresentar “a memória colectiva de Macau”.

Para a dirigente, a mostra do colectivo YiiMa “promove o carácter urbano de Macau como ponto de encontro entre as culturas chinesa e ocidental junto de visitantes de todo o mundo”. O trabalho de Ung Vai Meng e Chan Hin Io pode ser visto no Pavilhão de Macau-China, na Bienal, até ao dia 20 de Outubro.

No âmbito deste projecto, o Museu de Arte de Macau promove a palestra “A Desafiante 59.ª Bienal de Veneza”, a fim de dar a conhecer esta iniciativa ao público de Macau.