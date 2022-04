Ensino | Xi pede abertura para desenvolver universidades de classe mundial

O líder do país visitou a Universidade Renmin, em Pequim, onde deixou valorosos contributos acerca do futuro da educação com características chinesas

O Presidente Xi Jinping pediu nesta segunda-feira a abertura de um novo caminho para construir universidades de classe mundial com características chinesas. Xi, também secretário do Comité Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, fez as declarações durante uma visita à Universidade Renmin da China em Pequim, informa a agência Xinhua.

Xi enfatizou seguir a liderança do Partido e transmitir as tradições revolucionárias na administração universitária. Disse também que as universidades da China devem estar profundamente enraizadas na China e evitar simplesmente copiar padrões e modelos estrangeiros. A visita ocorreu antes do Dia da Juventude da China, que se assinala a 4 de Maio.

Em nome do Comité Central do PCCh, Xi estendeu saudações festivas aos jovens de todos os grupos étnicos no país inteiro.

Xi também expressou a esperança de que todos os jovens do país possam ter em mente as instruções do Partido, lutar pela revitalização nacional e trabalhar duro para obter os melhores resultados possíveis.

A história da Universidade Renmin da China remonta à Escola Pública de Shanbei, fundada em 1937. A universidade cresceu ao longo das décadas, com foco em ciências humanas e sociais, bem como estudos marxistas.

Durante sua visita, Xi foi primeiro a uma sala de aula inteligente para cursos ideológico-políticos. Sentou-se com os alunos, ouvindo atentamente e participou nas discussões.

Salientando que as classes político-ideológicas devem desempenhar o devido papel na promoção da moralidade, Xi exortou que essa educação seja adaptada às necessidades dos jovens em diferentes estágios de desenvolvimento.

Xi instou a Universidade Renmin da China a proporcionar cursos ideológico-políticos mais exemplares para escolas em todo o país e pediu que as universidades de todo o país cooperem mais com as escolas de ensino primário e médio na realização de educação ideológico-política.

Visitando o museu da universidade, Xi a pediu para levar adiante as suas gloriosas tradições revolucionárias e sua distinta herança “vermelha”.

Numa praça fora do museu, Xi reuniu-se com docentes séniores, especialistas e excelentes professores jovens e de meia idade, com quem conversou.

Xi observou que a construção de universidades de classe mundial requer docentes de primeira classe, destacando a importância de treinar professores competentes.

Outros trilhos

Mais tarde, Xi sentou-se com representantes de professores e alunos num simpósio e proferiu um importante discurso.

Ressaltou que a construção de uma universidade de classe mundial com características chinesas não funcionaria ao seguir cegamente outras ou simplesmente copiar padrões e modelos estrangeiros. Requer, em vez disso, a abertura de um novo caminho.

Xi apontou que há uma necessidade imediata de responder a questões dos tempos, tais como “O que acontece com o mundo” e “Para onde a humanidade deve ir?

A prioridade de desenvolver a filosofia e as ciências sociais com características chinesas é estabelecer um sistema de conhecimento independente, de acordo com o Presidente.

Xi pediu esforços para tornar a filosofia e as ciências sociais com características chinesas uma parte importante da sociedade académica mundial.

Por fim, pediu que os jovens sigam o chamamento do Partido e se transformem numa geração capaz de assumir a missão de revitalização nacional.