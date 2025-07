Nova edição da Bienal de Macau arranca sábado

É já no sábado, 19, que começa mais uma edição da Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau, que tem como tema “Olá, o que fazes aqui?”. No primeiro dia, a exposição principal da Bienal será inaugurada no Museu de Arte de Macau (MAM), e inclui trabalhos de 46 artistas oriundos de 13 países e regiões, apresentando-se ao público cerca de 80 obras ou conjuntos.

Nesta mostra, que está patente até ao dia 19 de Outubro deste ano, o público é “convidado a reflectir sobre a história e memória ‘local’ de Macau”, bem como as “complexidades da situação global e a explorar a natureza da vida em profundidade”. Participam artistas como Xu Bing, Bart Hess, Zhang Peili, Chan Hung-Lu e Kimsooja.

Também no sábado, decorre, às 15h, uma palestra moderada pelo curador da Bienal, Feng Boyi, que estará a dialogar com os co-curadores Liu Gang e Wu Wei, juntamente com os artistas Song Dong e Xue Feng. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), estas personalidades vão aproveitar a Bienal de Macau como “caso de estudo”, analisando na sessão “os temas de exposição, conceitos, os detalhes de implementação, as discrepâncias resultantes e os resultados, explorando o estado actual, as questões e os dilemas que a curadoria enfrenta actualmente, assim como o pensamento, as estratégias e soluções envolvidas”. Destaque para o facto de esta palestra decorrer em mandarim e ter tradução apenas para inglês.

Explorar alienígenas

Ainda no sábado, decorrem duas sessões de um workshop protagonizado pelo artista Chan Hung-Lu. Este evento tem como tema “Exploração de alienígenas interiores”, recorrendo-se às obras expostas e orientação dos participantes para que estes possam “visualizar mentalmente outros alienígenas através do telemóvel e reflectir sobre as origens e diferenças através de práticas de meditação e tecnologia de geração de imagens por Inteligência Artificial”. Este workshop será ministrado em mandarim.

A Bienal de Macau divide-se em seis secções, nomeadamente a Exposição Principal, a Exposição de Arte Pública, o Pavilhão da Cidade, a Exposição Especial, o Projecto de Curadoria Local e a Exposição Colateral, com cerca de 30 exposições realizadas entre Julho e Outubro deste ano.