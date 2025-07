Doca dos Pescadores | Festival de Gastronomia até ao próximo domingo

Os curiosos sobre comidas diferentes das dos seus países de origem têm a oportunidade de, até domingo, descobrir a gastronomia do Interior da China, países como Tailândia, Turquia ou mesmo Arábia Saudita, e até o Brasil. Todos os sabores vão dar à Doca dos Pescadores que acolhe a Festa Internacional das Cidades da Gastronomia

Arrancou na sexta-feira a Festa Internacional das Cidades da Gastronomia que, até domingo, 20, deambula entre a Praça do Coliseu Romano e Legend Boulevard da Doca dos Pescadores. Além das palestras que decorrem hoje com chefs de renome, o público poderá provar comidas de várias regiões e países, com destaque para a gastronomia do Interior da China, de zonas como Chengdu, Shunde, Yangzhou, Huai’an e Chaozhou. Importa lembrar também a presença de dez bancas que representam cinco cidades de outros países (Phuket, Tailândia; Hatay, Turquia; Buraida, Arábia Saudita; Iloiloi, Filipinas; e Quermanxá, Irão) com “sabores exóticos”; bem como dez bancas que mostram aquilo que se come nas cidades brasileiras de Florianópolis, Belém, Paraty e Belo Horizonte.

Todos estes pontos de atracção para experimentar novas iguarias estão na “Avenida de Gastronomia Internacional”, com mais de 100 bancas complementadas por várias zonas temáticas, como as áreas de café e bar e de jogos. Ao todo, estão representadas 15 Cidades Criativas de Gastronomia de todo o mundo, destacando-se 25 bancas só de cinco cidades do Interior da China.

Macau marca presença com 54 bancas que oferecem pratos macaenses, ocidentais, locais e cantoneses, além de iguarias do Sudeste Asiático, grelhados, opções vegetarianas, sobremesas e bebidas, “reflectindo a diversidade e o pluralismo culinário da cidade”, destaca a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), a entidade promotora do evento.

A Avenida de Gastronomia Internacional estará aberta das 15h30 às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 15h às 23h aos sábados e domingos. Há um total de cinco zonas de refeição com 1000 lugares. Nos espectáculos programados destacam-se danças folclóricas portuguesas, apresentações de bandas, saltos à corda artísticos e danças de rua, complementados por interacções com marionetas, magia e modelagem de balões por palhaços.

Destaque ainda para o facto de este evento ter entrada gratuita, além de que a organização decidiu disponibilizar três linhas gratuitas de “shuttle bus” que ligam o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, a Rua do Dr. Pedro José Lobo, o Parque Central da Taipa e seis grandes complexos turísticos no Cotai (Grand Lisboa Palace, Wynn Palace, MGM Cotai, Studio City, Venetian Macao e Galaxy Macau) ao recinto da festa. O serviço opera de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 22h30, e aos sábados e domingos, das 15h00 às 23h30.

Chefs em diálogo

Para hoje, o cartaz da festa da gastronomia traz o “Fórum Internacional de Gastronomia, Macau”, que decorre entre as 9h e as 13h, no Centro de Convenções e Exposições da Doca dos Pescadores. Tendo como tema “O Sabor da Vida: Conexões Culinárias de Macau”, o fórum é realizado em parceria com o jornal de Hong Kong South China Morning Post. Segundo a DST, o evento “inclui dois discursos inaugurais e três painéis temáticos, com foco no papel essencial das especiarias e ervas aromáticas na gastronomia global”.

Os discursos inaugurais serão apresentados pelo chef e fundador do restaurante das Filipinas Toyo Eatery, Jordy Navarra, e pelo chef do restaurante da Índia Masque Restaurant, Varun Totlani. Nas suas intervenções, os chefs convidados partilharão as suas perspectivas sobre o uso de especiarias e ervas aromáticas, estabelecendo o tom para as discussões que se seguirão ao longo do fórum.

O fórum inclui três sessões de painéis temáticos com a participação de 15 personalidades de relevo na indústria da restauração. No primeiro painel, subordinado ao tema “História e legado das especiarias: Revista às origens da culinária de fusão”, será abordada a influência do comércio de especiarias na evolução do panorama cultural da Ásia.

O segundo painel tem como tema “Sinfonia de sabores: Culinária de fusão na Macau moderna e no mundo”, e conta com a chef macaense Antonieta Fernandes Manhão; o chef executivo e co-fundador do restaurante italiano Estro em Hong Kong, Antimo Maria Merone; a presidente da academia dos prémios Asia’s 50 Best Restaurants e World’s 50 Best Restaurants (regiões de Hong Kong, Macau e Taiwan), Susan Jung; o director de operações culinárias da City of Dreams, Jack Siew; e o chef consultor do MGM e chef-proprietário do Dooreyoo em Seul, Tony Yoo.

O terceiro painel intitula-se “Especiarias como ponte: Celebração da fusão cultural e de comunidades”, sendo que “a discussão centrar-se-á na capacidade das especiarias em unir diferentes comunidades em Macau”.