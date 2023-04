Peças de Huang Benrei para ver até Junho na H853 Art Space

Pode ser visitada até 30 de Junho a nova exposição da galeria “H853 Art Space”, no Lisboeta Macau, intitulada “My Nini”, de Huang Benrei, e que foi inaugurada na última sexta-feira. Trata-se de uma série de 27 trabalhos pertencentes à colecção privada de Arnaldo Ho, “jovem empreendedor” e filho de Angela Leong, directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau Resorts.

Estas peças são feitas em torno de “Nini”, um coelho transformado em personagem artística. Por entre pinturas e esculturas, o público poderá ver diferentes características e estilos do coelho “Nini” em três zonas de exposição, intituladas “Hide&Seek”, “My Spring Garden” e “Nini’s Attitude”, sendo que cada uma delas pode transformar-se num espaço fotogénico e de interacção com o personagem principal destes trabalhos.

Nesta mostra, Huang Benrei explora os temas da interligação entre a vida humana e o vasto universo, bem como o facto de “a existência e todos os esforços dos seres humanos esbarrarem na inevitabilidade, com momentos de compatibilidade entre deuses e humanos a surgirem, por vezes, em obras de arte”.

“Nini” e positivismo

Citado por um comunicado emitido pela organização da mostra, Arnaldo Ho, disse que as peças de Huang Benrei, por si adquiridas, têm um efeito curativo, recordando-o da importância “de estar relaxado como ‘Nini’ quando enfrento dificuldades e desafios”. “Quando a arte me fascina não há certo ou errado, a obra de arte, por si só, não tem emoções específicas e todos podem ter o seu próprio entendimento e interpretação. A arte não é algo assim tão difícil de atingir e é até fácil de misturar com o nosso dia-a-dia”, disse.

Com “My Nini”, Arnaldo Ho espera ainda que o público possa “inspirar-se e enfrentar as dificuldades da vida com uma atitude positiva e relaxada”.

Christine Hong, vice-presidente da área de desenvolvimento do negócio de retalho do Lisboeta Macau, disse estar grata pela cedência da colecção particular de Arnaldo Ho, esperando que os visitantes possam “mergulhar numa atmosfera artística e apreciar a arte em conjunto, expressando as ideias nesta plataforma aberta”.

Huang Benrei é uma artista natural de Taiwan e que vive em Nova Iorque. Formada em artes pela National Taiwan Normal University, a artista prosseguiu estudos nos EUA, nomeadamente na área da ilustração, concluindo o seu mestrado na Escola de Artes Visuais, em Nova Iorque, em 1992. Huang Benrei trabalhou como ilustradora de livros infantis entre 1988 e 2008 até apostar mais na pintura e projectos em três dimensões baseados na personagem por si criada.