MGM | Paul Anka vem a Macau dia 20 de Maio

Paul Anka, grande nome da música pop, fará a sua estreia em Macau no dia 20 de Maio com o concerto “Greatest Hits, His Way” no MGM Theater, no empreendimento MGM Cotai. Os bilhetes para o espectáculo começam a ser vendidos no próximo sábado, 8 de Abril.

O público de Macau poderá, assim, ouvir pela primeira vez ao vivo grandes êxitos do cantor e compositor como “Diana”, “Lonely Boy” e “My Way”. Paul Anka já escreveu mais de 500 canções e vendeu cerca de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, preservando a distinção de ser o único artista na história com uma música nos tops da Billboard por sete décadas consecutivas. O preço base dos bilhetes para o concerto é de 880 patacas. A pré-venda está disponível desde ontem.