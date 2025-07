Corrida da Grande Baía apurou mais pilotos para o GP

As corridas de apuramento para a Taça GT – Corrida da Grande Baía, integrada na 72.ª edição do Grande Prémio de Macau, terminaram com uma jornada dupla no Festival da Velocidade de Pingtan, no último fim de semana de Junho. Das vinte e oito vagas atribuídas pelas duas primeiras provas da SRO GT Cup, apenas um piloto de Macau conseguiu uma entrada directa no grande evento desportivo de Novembro.

Após o sucesso das duas corridas disputadas no âmbito do Grande Prémio da China de Fórmula 1, ambas as corridas de 30 minutos do campeonato chinês de GT4 contaram com um total de 21 participantes, no evento realizado no Circuito Internacional da Cidade do Lago Ruyi, em Pingtan. Esta pitoresca pista, localizada na província de Fujian, substituiu o Circuito Internacional de Zhuhai, inicialmente incluído no calendário provisório divulgado em Janeiro, mas que acabou por não confirmar a realização do seu evento.

No traçado semiurbano de Pingtan, o piloto chinês Han Lichao venceu ambas as corridas ao volante do seu Toyota GR Supra GT4 EVO2. Em duas provas bastante animadas, Kevin Leong Ian Veng (BMW M4 GT4) foi o único piloto de Macau a pontuar, tendo alcançado um sexto e um oitavo lugar, respetivamente.

Apesar de apenas um piloto da RAEM ter garantido o apuramento direto, é possível que mais pilotos do território venham a alinhar na grelha de partida da Taça GT – Corrida da Grande Baía, integrada no Grande Prémio de Macau. Isto porque apenas 21 pilotos pontuaram nestas quatro corridas, o que significa que, mesmo que todos estes pilotos se inscrevam na prova do Circuito da Guia, ainda restarão sete vagas por preencher.

Para além de Kevin Leong, outros sete pilotos de Macau — Miguel Lei, Wong Cheng Tou, Fok Wai Ming, Lao Kim Hou, Ip Un Hou, Wong Wai Hong e Lei Kit Meng — participaram em pelo menos uma das duas provas de qualificação e poderão ser repescados para a prova local, caso a Subcomissão Desportiva da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau assim o entenda.

Entre os pilotos apurados estão alguns nomes conhecidos do automobilismo da região, como Darryl O’Young, duplo vencedor da Taça GT de Macau; Chen Weian, vencedor das 12 Horas de Sepang; Liu Kaishun, vice-campeão chinês de F4; Daniel Lu, ex-campeão da Taça Porsche Carrera Ásia; ou Luo Kailuo, vencedor da Taça GT – Corrida da Grande Baía no 70.º Grande Prémio de Macau.

Ainda não acabou

Nesta temporada de estreia, a SRO GT Cup ainda conta com mais duas provas pontuáveis, sendo a última, naturalmente, disputada no icónico Circuito da Guia. A competição, que conta com o apoio da Associação Geral Automóvel de Macau – China (AAMC), atingiu o seu ponto intermédio, e a luta pelo título está ao rubro. Antes da visita obrigatória a Macau, de 17 a 19 de outubro, os carros da categoria GT4 irão competir no primeiro evento realizado nas ruas de Yizhuang, em Pequim.

O Circuito Citadino de Pequim é um dos eventos automobilísticos mais aguardados da República Popular da China e representa uma excelente oportunidade para os pilotos de GT4 de Macau — e não só — se prepararem para o grande desafio que são as curvas e contracurvas do traçado do território.