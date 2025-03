Finais da IAME Ásia de Karting voltam em Dezembro

O Grande Prémio Internacional de Karting de Macau vai voltar a receber, de 11 a 14 de Dezembro, as finais asiáticas da IAME. Tal como no ano passado, a prova no Kartódromo de Coloane atribuirá convites para as muito cobiçadas finais mundiais da IAME em 2026.

Organizado pelo Instituto do Desporto, Associação Geral de Automóvel de Macau-China (AAMC), OTK Kart Asia e IAME Ásia, o evento de 2024 trouxe de volta o espírito internacional a uma das maiores competições da modalidade no continente asiático. O Kartódromo de Coloane recebeu várias corridas e diferentes categorias da IAME Series Asia, recuperando o prestígio internacional de um evento que já foi palco de provas do Campeonato do Mundo CIK-FIA.

Pilotos oriundos do Interior da China, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, Indonésia, Japão, Índia, Sri Lanka, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Itália, França, Áustria, Estados Unidos da América, Brasil, Taipé Chinês, Hong Kong e, naturalmente, Macau, encheram a pista da RAEM em 2024 para quatro dias de intensa competição, algo que já não se via há vários anos.

Depois do sucesso da edição anterior, a fórmula repete-se este ano. A organização de Singapura volta a escolher o Kartódromo de Coloane para o seu maior evento da temporada, confirmando a presença das categorias habituais: Cadete, Júnior, Sénior e Master.

Obrigado Macau!

A IAME (Italian American Motor Engineering) é um dos principais fabricantes mundiais de motores para a modalidade de karting. Fundada em 1968 por Bruno Grana, a empresa tem sede em Itália e é uma das referências no karting internacional, tendo apostado fortemente no mercado asiático nos últimos anos. A presença em Macau faz parte dessa estratégia de crescimento e expansão.

O anúncio do regresso ao território foi feito nas redes sociais: “Depois de uma estreia incrível em 2024, estamos de volta com o Grande Prémio Internacional de Karting de Macau e a Final da IAME Ásia para mais um confronto épico! A cidade das emoções a alta velocidade e das corridas lendárias será novamente o palco para os melhores pilotos da Ásia e de todo o mundo! Maior, mais audaz e ainda mais intenso.”

Satisfeitos com a recepção em 2024, os organizadores da IAME Ásia aproveitaram para deixar um “enorme agradecimento à AAMC e ao Governo de Macau pelo seu contínuo apoio e confiança para tornar isto possível!”

Para além da prova de Macau, o calendário de 2025 da IAME Series Asia inclui três eventos na Malásia e três eventos na Tailândia. Contudo, pela primeira vez, no último fim de semana de março, será realizada a Taça IAME Ásia no kartódromo do Circuito Internacional de Xangai.