China | Esperança média de vida aumenta para 79 anos em 2024

A esperança média de vida na China atingiu os 79 anos, depois de ter aumentado 0,4 anos em 2024, segundo dados da Comissão Nacional de Saúde divulgados ontem.

O “estilo de vida saudável do povo chinês e a implementação de uma série de estratégias” por parte das autoridades tiveram um “efeito directo na melhoria da saúde” da população do país asiático, explicou ontem o director da Comissão Nacional de Saúde, Lei Haichao, numa conferência de imprensa, à margem da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o órgão legislativo máximo do país.

Lei detalhou que a esperança média de vida em 2024 foi um ano e sete meses superior à de 2019, o que representa um “ritmo de melhoria bastante positivo” em cinco anos.

O responsável destacou ainda a “diminuição do fosso” na esperança de vida entre as diferentes regiões do país, o que disse ser sintomático de “uma melhoria na igualdade [nos acessos] à saúde”. Lei afirmou que a esperança de vida ultrapassa actualmente os 80 anos em cidades como Pequim e Xangai e em províncias costeiras como Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Guangzhou e Hainan.

Nas últimas décadas, a China registou ganhos em muitos indicadores de saúde, como a esperança de vida e a mortalidade infantil, embora os dados tendam a ser diferentes entre as prósperas cidades costeiras e as zonas do interior e do leste do país, menos desenvolvidas. A China registou declínios populacionais em 2022, 2023 e 2024, as primeiras contracções desde 1961.

Estima-se que, em 2035, cerca de 400 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivam no país asiático, o que representará mais de 30 por cento da população da China, com o consequente impacto negativo na força de trabalho e na economia do país.