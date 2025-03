Foxconn | Lançado modelo de IA em língua chinesa com tecnologia da Nvidia

A empresa taiwanesa Hon Hai, conhecida internacionalmente como Foxconn, anunciou ontem o lançamento do seu primeiro grande modelo de linguagem (LLM) em chinês tradicional, desenvolvido em apenas quatro semanas graças aos ‘chips’ da norte-americana Nvidia.

O modelo, com o nome de código FoxBrain e originalmente concebido para as aplicações internas do grupo Hon Hai, será de código aberto e “partilhado publicamente no futuro”, afirmou a empresa, em comunicado.

O FoxBrain não só tem “poderosas capacidades de compreensão e raciocínio”, como também está “optimizado para o estilo de linguagem dos utilizadores taiwaneses, mostrando um excelente desempenho em testes de raciocínio matemático e lógico”, lê-se na mesma nota.

“O nosso modelo FoxBrain adoptou uma estratégia de formação muito eficiente, centrando-se na optimização do processo de formação e não na acumulação cega de poder computacional”, afirmou Li Yung-hui, director do Centro de Investigação de Inteligência Artificial (IA) do Instituto Hon Hai, a entidade responsável por este desenvolvimento.

“Através de métodos de formação cuidadosamente concebidos e da optimização de recursos, construímos com êxito um modelo de IA local com poderosas capacidades de raciocínio”, afirmou.

“Embora ainda exista uma ligeira diferença em relação ao modelo de destilação do DeepSeek, o desempenho [do FoxBrain] já se aproxima dos padrões líderes mundiais. Em comparação com os modelos de inferência recentemente lançados no mercado, este método mais eficiente e económico constitui um novo marco para o desenvolvimento da IA em Taiwan”, afirmou a empresa tecnológica.