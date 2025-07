Timor-Leste | PR condecora embaixadora de Portugal

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, condecorou ontem com o colar da Ordem de Timor-Leste a embaixadora de Portugal em Díli, Manuela Bairos, e o embaixador da União Europeia, Marc Friedrich, que vão cessar funções no país.

“O embaixador Friedrich e a embaixadora Bairos foram verdadeiros parceiros no percurso da nossa nação rumo à prosperidade e ao reconhecimento internacional”, afirmou o Presidente, citado num comunicado.

O chefe de Estado salientou também o “empenho inabalável” dos embaixadores no “reforço das relações bilaterais e a sua genuína dedicação ao bem-estar do povo timorense, que representam o espírito da cooperação internacional essencial ao desenvolvimento” da democracia no país.

A Ordem de Timor-Leste visa reconhecer o mérito e a dedicação de nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído para o bem do país, dos timorenses ou da humanidade.

“Para mim, para Portugal, foi uma honra receber esta distinção. Estive em Timor-Leste com muita alegria, um privilégio ter servido o meu país em Timor-Leste”, afirmou aos jornalistas no final da cerimónia a embaixadora de Portugal, que esteve envolvida no apoio português a Timor-Leste desde a crise humanitária de 1999.

O embaixador da União Europeia destacou que termina o mandato com satisfação, salientando que a relação entre a organização e Timor-Leste foi reforçada.