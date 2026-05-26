Chongqing | Chuvas intensas fazem 3 mortos e 17 desaparecidos

Pelo menos três pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas na sequência das chuvas torrenciais registadas este fim de semana no distrito de Yongchuan, no município da cidade de Chongqing, na China central, informou a agência estatal Xinhua.

Segundo as autoridades de Yongchuan, o balanço referia-se à tarde de domingo, hora local, enquanto os trabalhos de busca e emergência continuam na zona afectada.

Na sequência da cheia de alguns rios da localidade, os comandos de controlo de inundações de Chongqing e do distrito de Yongchuan activaram os seus protocolos e enviaram para o local mais de 400 efectivos das forças de segurança, gestão de emergências e bombeiros para participar nas tarefas de resgate.

As autoridades transferiram preventivamente 168 pessoas em situação de risco e realojaram de emergência outras 82, de acordo com a Xinhua. A televisão estatal CCTV informou que as autoridades centrais chinesas enviaram para Chongqing 10.000 artigos de ajuda, entre os quais tendas, camas dobráveis e lanternas de emergência.

Este episódio soma-se às chuvas torrenciais registadas nos últimos dias noutras zonas do centro da China, que causaram vítimas e danos em províncias como Hubei e Hunan. A China enfrenta todos os anos episódios de chuvas intensas, cheias repentinas e deslizamentos de terra durante a estação das chuvas, especialmente em zonas montanhosas e rurais.