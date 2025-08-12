Japão | Chuvas torrenciais provocam inundações e fazem vários feridos

Chuvas intensas na principal ilha japonesa de Kyushu provocaram ontem inundações e deslizamentos de terra, causando vários feridos, desaparecidos e perturbações nas deslocações durante a semana do feriado budista Bon.

O sistema de baixa pressão que se mantém na região desde a semana passada tem causado precipitação torrencial na província de Kagoshima, no sul, e na parte norte da ilha.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu ontem de manhã o nível máximo de alerta na província de Kumamoto, indicando que a precipitação ultrapassou os 40 centímetros nas últimas 24 horas e prevendo mais chuvas até hoje à tarde em Kyushu. À medida que as nuvens avançam para leste, em direção à região de Tóquio, a agência prevê até 20 centímetros de chuva no oeste do Japão.

Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, as autoridades locais emitiram ordens de saída para dezenas de milhares de pessoas em Kumamoto e noutras seis províncias. Tropas das Forças de Defesa foram enviadas para Kagoshima para fornecer água potável às populações afectadas, informou o porta-voz do Governo, Yoshimasa Hayashi.

Buscas por desaparecidos

Em Kumamoto, equipas de resgate procuraram três pessoas de uma família atingida por um deslizamento de terra quando se deslocava para um centro de evacuação. Duas foram resgatadas com vida, mas a terceira permanecia desaparecida. Outras duas pessoas, estavam desaparecidas noutras áreas da província.

Várias pessoas foram também dadas como desaparecidas após caírem em rios que transbordaram em Kumamoto e na vizinha província de Fukuoka.

Na cidade de Kamiamakusa, cerca de 20 pessoas presas num parque de campismo e noutras áreas residenciais aguardavam resgate, noticiou a televisão pública NHK. Imagens televisivas mostraram enxurradas de água lamacenta a arrastar árvores e ramos partidos, enquanto residentes caminhavam com a água pela altura dos joelhos.

O primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, disse que o Governo está a apoiar as operações de busca e salvamento e a prestar assistência às zonas afectadas, apelando à população para “usar a máxima cautela” e “priorizar acções para salvar vidas”. As chuvas fortes também afectaram as viagens durante o feriado Bon.

Os comboios de alta velocidade entre Kagoshima e Hakata, no norte de Kyushu, assim como serviços ferroviários locais, foram ontem suspensos. Embora a circulação tenha sido parcialmente retomada em Kyushu, os serviços começaram a ser afectados no oeste do Japão, à medida que a chuva avançava para leste.

Cerca de 6.000 habitações ficaram sem eletricidade em Kumamoto, segundo a empresa Kyushu Electric Power. As chuvas torrenciais da semana passada deixaram um desaparecido e quatro feridos em Kagoshima.