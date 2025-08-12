Pacífico | Ramos-Horta pede mais financiamento para combater alterações climáticas

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, defendeu ontem mais financiamento para Timor-Leste e os países do Pacífico devido às alterações climáticas numa região que pouco contribui com emissões de gases.

“As alterações climáticas não são uma ameaça distante — são uma crise presente para Timor-Leste e para os nossos vizinhos do Pacífico”, afirmou o chefe de Estado, num comunicado divulgado à imprensa, após ter viajado para Melbourne, na Austrália, para participar numa cimeira sobre redução de emissões de gases na Australásia.

“Nesta cimeira, vou sublinhar que as ambições globais de neutralidade carbónica devem incluir justiça, financiamento e apoio tangível para aqueles que menos contribuem para as emissões, mas que mais sofrem com os seus impactos. A liderança da Austrália é vital e, juntos, devemos assegurar que nenhuma comunidade fique para trás na luta por um futuro sustentável”, acrescentou Ramos-Horta.

Segundo o comunicado da Presidência timorense, a participação do também prémio Nobel da Paz no encontro demonstra o “compromisso de Timor-Leste com a acção climática global, o desenvolvimento sustentável e a cooperação regional”.

Durante a sua estada em Melbourne, que termina na quarta-feira, o Presidente timorense vai agraciar com a Ordem de Timor-Leste várias personalidades e organizações que contribuíram para o desenvolvimento do país.

José Ramos-Horta vai também visitar o “Corner Store Café”, a maior empresa australiana especializada em torrar café timorense, para destacar a “importância do comércio sustentável e de iniciativas económicas lideradas pelas comunidades”, pode ler-se no comunicado da Presidência.