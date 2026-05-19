Hubei | Três mortos e quatro desaparecidos na sequência de chuvas torrenciais

Pelo menos três pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas na sequência das chuvas torrenciais registadas entre domingo e segunda-feira numa localidade da província de Hubei, na China central, informaram ontem meios de comunicação estatais chineses.

As precipitações afectaram a localidade de Baishuihe, no município de Shadaogou, onde o caudal do rio local aumentou repentinamente após a acumulação de até 292,6 milímetros de chuva nas zonas situadas a montante. Segundo as autoridades locais, as chuvas inundaram numerosas habitações em áreas próximas do rio, provocaram o colapso parcial de algumas casas e interromperam estradas e comunicações.

Após o agravamento da situação, os comandos de emergência locais activaram os mecanismos de resposta e enviaram para o local equipas da Polícia Armada, segurança pública, gestão de emergências, bombeiros, transportes, electricidade e telecomunicações.

As autoridades retiraram 287 residentes e mantêm em curso trabalhos de busca e salvamento, bem como de desobstrução de estradas e reparação das telecomunicações, de acordo com a emissora estatal CCTV. Até às 20:00 de segunda-feira, o balanço oficial era de três mortos e quatro desaparecidos, mas os trabalhos de emergência continuavam na zona afectada.

Nas últimas semanas, várias regiões do centro e do sul da China activaram alertas de chuvas intensas com o início da estação das chuvas, o que costuma aumentar o risco de cheias repentinas, deslizamentos de terra e inundações em zonas montanhosas.