Desafio do 70.º Aniversário do Grande Prémio de Macau | Pilotos de HK destacam-se

Os pilotos de Hong Kong foram os mais rápidos, de forma destacada, nas duas sessões de treinos livres do Desafio do 70.º Aniversário do Grande Prémio de Macau.

Na primeira sessão de treinos livres, Lo Pak Yu (Toyota GR86) foi primeiro, 2m50s432, seguido por Damon Chan (Toyota GR86), 2m51s035 e Adrian Chung (Toyota GR86), com um tempo de 2m51s299. O melhor piloto de Macau foi Lei Kit Meng (Toyota GR86), no quarto lugar, com a marca de 2m52s423. Rui Valente (Subaru BRZ) mostrou dificuldades para andar no ritmo da frente, e não foi além do 18.º lugar, com a marca de 2m59s063.

Na sessão da tarde, que decorreu sem qualquer acidente, os pilotos de Hong Kong voltaram a manter-se na frente e conseguiram melhorar significativamente os tempos. Adrian Chung foi o mais rápido, com a marca de 2m47s034, seguido por Damon Chan (2m47s993) e Lo Pak Yu (2m48s509).

Apesar de ter sido um dos pilotos que mais rodou na segunda sessão de treinos livres, Rui Valente não conseguiu fazer melhor que o 21.º lugar com a marca de 2m56s922, ainda assim, quase três segundos mais rápido do que na manhã. O piloto macaense queixou-se de o carro estar demasiado duro, o que lhe causou dificuldades. Mou Chi Fai (Subaru BRZ) foi o melhor representante do território, com o tempo de 2m52s890.