A 51ª edição do Grande Prémio de Motos de Macau iria contar com a participação de uma senhora à partida, facto inédito. Contudo, a holandesa Nadieh Schoots, que iria só pela sua presença ser certamente uma atracção na edição deste ano da prova de motociclismo mais antiga do sudeste asiático, irá acompanhar a prova pela televisão.

Antes do anúncio dos concorrentes da edição deste ano, a piloto de 27 anos terá comunicado à Comissão do Grande Prémio que não está totalmente recuperada da lesão sofrida numa prova de estrada no continente europeu este ano. Depois de novos exames médicos, à veloz holandesa foi diagnosticado um nervo danificado no músculo da perna esquerda, sendo por isso forçada a abdicar da presença na prova da RAEM este ano.

“Considerando a natureza incerta dos danos no nervo, principalmente o tempo de recuperação, a minha equipa e eu entramos em contacto com a organização do Grande Prémio de Macau”, explicou Nadieh Schoots no seu blog, consentindo que seria “muito arriscado para mim correr o Grande Prémio de Macau este ano. Parece que todos nós vamos ter que esperar até 2019 para que a primeira mulher corra neste incrível circuito e evento.”

“Obviamente, isso é muito difícil de aceitar, para ser honesta, estou completamente de coração partido, especialmente considerando que a minha lesão resultou de uma situação inaceitável. No entanto, o que está feito, está feito”, escreveu a corredora aos seus muitos fãs e seguidores.

Para ocupar a vaga deixado em aberto pelo infortúnio de Schoots foi chamado Erno Kostamo. Inscrito pela Markka Racing by Penz13 numa BMW S 1000 RR, o finlandês de 27 anos será um dos dez estreantes na prova deste ano, representando novamente o país nórdico após o compatriota Eero Hyvarinen ter obtido alguns lugares dentro dos dez primeiros nos anos 1980s.

Rival Americana

Nadieh Schoots não é a única senhora interessada em marcar presença na grelha de partida do Grande Prémio de Motos de Macau do próximo ano. Patricia Fernandez, de 33 anos, não abdicou do sonho de ser a primeira mulher à partida da prova.

Em Setembro passado, em entrevista ao site de motociclismo Cycle World, a norte-americana voltou a vincar as suas intenções de participar na desafiante prova do território.

“Definitivamente tenho aspirações para correr em Macau”, admitiu Fernandez que revelou que está em conversações com os organizadores da prova da Ilha de Man para alinhar no evento de 2019, apesar das dificuldades em encontrar apoios para a iniciativa.

Para ser admitida na prova de Macau, como mandam os regulamentos, Fernandez terá que ter participações passadas nas provas mais exigentes do motociclismo de estrada a nível mundial, como a Ilha de Man TT, a North West 200 ou o Grande Prémio do Ulster, prova em que alinhou em 2017.