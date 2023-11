70º Grande Prémio | Rui Valente de olho no pódio

O Desafio do 70º Aniversário do Grande Prémio de Macau foi o nome escolhido para a corrida destinada aos pilotos locais do segundo fim de semana do 70.º Grande Prémio de Macau. Para Rui Valente, esta será a sua vigésima nona participação no maior evento desportivo da RAEM.

Os regulamentos das corridas locais foram alterados no defeso e agora o parque automóvel está confinado aos modelos Toyota GR86 e Subaru BRZ, já vistos a competir no passado fim de semana no Circuito da Guia na corrida Macau Roadsport Challenge. Embora cada concorrente possa escolher a sua marca de pneus, num pelotão em que os carros são todos praticamente iguais, a condução poderá ser o factor decisivo.

Rui Valente espera “uma corrida muito disputada, com andamentos muito próximos entre os pilotos, e em que a experiência no Circuito da Guia poderá fazer a diferença”. Isto, num pelotão que tem vários pilotos que farão a sua estreia no circuito este fim de semana.

O piloto inscrito pela Premium Racing Team não esconde que “o objectivo é lutar pelas posições do pódio”, e se a oportunidade aparecer, Rui Valente afirma com convicção que “vai tentar mesmo vencer”. Todavia, o veterano piloto do território recorda que “já não conduzo em Macau um carro com tracção à frente desde o BMW M3 em 1995”, sendo que a abordagem “é bastante diferente, dado que o comportamento do carro também é diferente”.

O Desafio do 70° Aniversário do Grande Prémio de Macau tem duas corridas programadas para o fim de semana, a primeira pelas 11h20 de sábado e a segunda às 09h30 de domingo. Ambas as corridas terão a duração de 8 voltas.