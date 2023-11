Taça de Carros de Turismo de Macau – CTCC: Couto entre os 3.º mais rápidos, Souza em 12.º

André Couto (Honda Civic) foi ontem o 3.º piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres da Taça de Carros de Turismo de Macau, com um tempo de 2m31s588. Por sua vez, Filipe de Souza (Audi RS3) ficou no 12.º lugar, com uma marca de 2m48s658. No entanto, a sessão foi liderada por Andy Yan (Hyundai Elantra), piloto de Hong Kong que atingiu uma marca de 2m30s846.

Ontem, realizaram-se duas sessões de treinos livres para a Taça de Carros de Turismo de Macau. Na sessão matinal, não houve problemas de maior, o que permitiu aos pilotos acumularem tempo na pista. Durante a manhã, o mais rápido foi Zhang Zhendong (Hyundai Elantra), com o tempo de 2m31s649. Couto ficou no 11.º lugar com um tempo de 2m33s925, e Filipe Souza foi 15.º com o registo 2m36s907.

No entanto, a sessão da tarde, quando se esperava que os tempos melhorassem significativamente, registou um cenário muito diferente. Até certo ponto houve tempo para rodar, porém a sessão foi interrompida, quando Wu Yi Fan (Audi RS3) saiu largo na Curva dos Pescadores, e destruiu parte da barreira.

A sessão ainda foi recomeçada, mas apenas durou alguns minutos, porque Zhou Yunjie (Honda Civic), primeiro, saiu largo da Curva do Hotel Lisboa, mas, mais tarde, bateu novamente, em direcção à Maternidade, e ficou atravessado na pista em sentido contrário, o que impediu que se realizassem mais voltas.

Taça do Mundo de GT da FIA: Dia de Marciello e Cairoli

Raffaele Marciello (Mercedes) e Matteo Cairoli (Porsche) foram os pilotos mais rápidos nas sessões de treinos livres disputadas ontem. Na primeira sessão, Marciello fez o tempo de 2m16s150, batendo Laurens Vanthoor (Porsche), 2m16s397, e Matteo Cairoli (Porsche), que fez a marca de 2m16s593.

Na segunda sessão, Cairoli ficou na frente, com o tempo de 2m15s532, seguido por Marciello, com o registo de 2m15s565. No terceiro lugar da segunda sessão, ficou o espanhol Daniel Jucadella (Mercedes) com o tempo de 2m15s570. No dia de ontem apenas se realizaram treinos livres, que servem essencialmente para os pilotos afinarem os carros e se ambientarem à pista.