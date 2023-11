70º Grande Prémio | Pedro Lamy e Pedro Couceiro de serviço

Dois ex-pilotos portugueses do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 dos anos 1990s estão de regresso ao território, mas desta vez, em diferentes funções.

Em 1992, Pedro Lamy esteve muito próximo de se tornar no primeiro português a vencer o Grande Prémio de Macau de Fórmula 3, tendo terminado no segundo lugar numa prova que teve um final muito polémico, em que uma bandeira amarela deu a vitória a Rickard Rydell. O ex-piloto português de F1 está de volta a Macau. Pedro Lamy foi o piloto escolhido para ser “Special Advisor” da Taça do Mundo de GT, Taça do Mundo de Fórmula 3 ainda da Corrida da Guia. Já antes, em Sydney, Pedro Lamy tinha estado a desempenhar a mesma função no TCR World Tour.

Por seu lado, Pedro Couceiro estará este fim-de-semana ao volante do Safety-Car nas provas da FIA. O ex-piloto competiu no Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 em 1994 e 1995, tendo obtido como melhor resultado um oitavo lugar na sua segunda visita ao então território português ultramarino. Pedro Couceiro é o habitual piloto do Safety-Car no Campeonato do Mundo da FIA de Resistência (WEC).