Corrida da Guia – TCR World Tour: Treinos acidentados

O espanhol Mikel Azcona (Hyundai Elantra) e o húngaro Norbert Michelisz (Hyundai Elantra) foram os mais rápidos nos treinos livres da Corrida da Guia – TCR World Tour, que se realizaram ontem. Esta promete ser uma das categorias mais intensas do fim-de-semana, uma vez que Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03), Rob Huff (Audi RS 3) e Michelisz estão separados por dois pontos e decidem entre si o título do campeonato TCR World Tour.

A sessão da tarde ficou marcada por vários acidentes que fizeram com que os concorrentes quase não tivessem oportunidade de fazer voltas lançadas. Um dos primeiros a levar à suspensão da sessão foi o experiente Ma Qinghua, que saiu em frente na Curva do Hotel Lisboa. Contudo, por essa altura, já o circuito estava com bandeiras amarelas, devido ao facto de o australiano Ben Bargwanna ter parado o Peugeot 308 TCR, a seguir à Curva Melco.

Após a bandeira vermelha, e com os carros retirados da pista, os treinos voltaram a decorrer normalmente. Porém, poucos minutos depois Li Wengji (Hyundai i30) bateu forte na parte mais técnica do circuito, danificou a suspensão e a sessão foi definitivamente interrompida.

Norbert Michelisz foi o mais rápido com o tempo de 2m29s048, seguido por Mikel Azcona (2m29s196) e Yann Ehrlacher (2m29s388). Rob Huff ficou em 13.º com a marca de 2m43s259.

Ao contrário da tarde acidentada, a sessão da manhã decorreu sem sobressaltos. Mikel Azcona foi o mais rápido, seguido pelos candidatos ao título: Ehrlacher (2m29s313), Michelisz (2m29s421) e Huff (2m30s321), o que deixa antever um grande equilíbrio para o que falta do fim-de-semana.