Albergue SCM | O poder das mulheres e da caligrafia em exposição

Apresenta-se ao público no próximo dia 9, quarta-feira, uma nova exposição no Albergue SCM. Trata-se da “Exposição por convite de obras de mulheres calígrafas e pintoras notáveis” e apresenta uma série de obras de caligrafia onde, como o nome indica, a mulher artista assume o papel principal. Podem ver-se trabalhos de nomes como Hong San San e Ng Choi Ha, entre outros

O trabalho artístico desenvolvido por mulheres volta a estar em evidência em mais uma exposição do Albergue SCM – Santa Casa da Misericórdia. Desta vez é através da “Exposição por Convite de Obras de Notáveis Calígrafas e Pintoras” que abre ao público na próxima quarta-feira, dia 9, às 18h30, sendo possível ver dezenas de trabalhos de caligrafia que expressam vários sentimentos e mensagens.

Entre as artistas de destaque estão Hong San San, Ng Choi Ha, Ho Lai Sim, Ma Tang, Fu Sio Fan, Chau Hon Va, Lam Sau Lai, Ng Kam Fong, Hong Iok Chan, He Qunzhen, Lam Hong Kun, Ng Kam Lin, Tou Im Fan, Wang Zhaorong, Wong Hei U, Tsang Tseng Tseng, Mui Kim Fan, Ng Lai Ping e Leong Iok Leng, “que acrescentam destaques significativos à exposição”, lê-se numa nota do Albergue SCM e do CAC.

É ainda referido que a mostra em questão “apresenta um grupo distinto de calígrafas e pintoras a tinta de renome, exibindo uma variedade de obras que destacam vários estilos de caligrafia e pintura a tinta”, sendo que todas estas mulheres que colaboram com os seus trabalhos “utilizam o pincel e a tinta como meios de expressão, revelando as suas qualidades artísticas únicas através do ritmo das linhas e da profundidade da tinta, transmitindo os seus pensamentos íntimos e cultivo artístico”.

Charme feminino

O Albergue SCM e o CAC consideram que esta mostra “não só mostra as capacidades excepcionais das artistas femininas, mas também serve como uma importante plataforma para o intercâmbio cultural e o património artístico”.

Além disso, durante a exposição, “o público terá a oportunidade de apreciar de perto as obras dedicadas criadas por estas artistas, experimentando a sua perseverança e busca no reino da arte, enquanto explora o charme artístico único e a profunda riqueza cultural das artistas femininas”.

“Acreditamos que esta exposição irá adicionar um toque vibrante à atmosfera cultural e artística de Macau, inspirando um maior amor e apreço pela caligrafia e pela pintura a tinta”, descreve a organização.

A exposição prolonga-se por quase todo o período de Verão, podendo ser vista até ao dia 17 de Agosto. Além da organização do CAC, trata-se de uma iniciativa com apoio do Fundo de Desenvolvimento Cultural do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e Associação de Calígrafas, Pintoras e Escultoras de Macau.