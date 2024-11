Albergue SCM | Inaugurada exposição colectiva com artistas de Taiwan

O Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau inaugurou ontem uma nova mostra de arte. Trata-se de “Sui Generis – Exposição Colectiva de Artistas Contemporâneos de Taiwan”, que promete dar uma nova perspectiva da arte que se faz na região. Destaque para a apresentação de trabalhos de três novas artistas

A arte feita em Taiwan volta a exibir-se no Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCM) numa nova mostra colectiva, depois de uma primeira experiência feita no ano passado, com a exposição “Worldly Existence – Habitat: 1980s Taiwan Artists Joint Exhibition”.

Desta vez, apresenta-se “Sui Generis – Exposição Colectiva de Artistas Contemporâneos de Taiwan”, organizada pelo Discrepancies Studio. Segundo um comunicado, esta mostra revela “a rica tapeçaria de influências culturais existente em Macau e Taiwan”, o que mostra “como os artistas reflectem e interpretam as suas heranças únicas”.

O leque de artistas que participam nesta exposição são Tsong Pu, Tao Wen-Yueh, Lu Hsien-Ming e três artistas femininas emergentes: Pan Yu, Hsu Ting e Hsiao Chu-Fang, “que trazem novas perspectivas à arte contemporânea de Taiwan”, é destacado na mesma nota.

Esta exposição tem ainda como objectivo “realçar a ligação vital entre cultura e arte, ilustrando a forma como estes artistas procuram exprimir as suas identidades num contexto global”. Assim, “Sui Generis” visa “promover o diálogo sobre a modernidade e a partilha de experiências culturais entre Macau e Taiwan”.

Laços de expressão

Em “Sui Generis” destaca-se o trabalho de Tsong Pu, intitulado “In a Distant Snoring Sound”. Trata-se de uma série de trabalhos artísticos que “reexamina os confortos da vida em Taiwan, explorando temas de crescimento e transformação através de experiências quotidianas”.

Por sua vez, “Suite of the City”, de Lu Hsien-Ming, explora “os ambientes urbanos que reflectem ligações emocionais às cidades de Taiwan, mostrando uma identidade artística única”. No caso de “Genesis”, de Tao Wen-Yueh, o público poderá ver a “estreia de novas obras que abordam temas de nascimento e existência, personificando um mundo vivo através da sua expressão artística”.

Pan Yu, uma das artistas que se estreia nesta exposição colectiva, traz a “Série Peónia”, que não é mais do que “uma celebração da beleza e da elegância, utilizando as peónias como metáfora da interligação da vida e do universo”.

A exposição inclui ainda a exploração artística por parte de Hsiao Chu-Fang, que faz “uma reflexão sobre a expressão emocional através de retratos inovadores de rostos e sentimentos, destacando a arte contemporânea de Taiwan”.

De salientar também o trabalho de fotografia apresentado por Tsu Ting, que é fruto de uma “investigação sobre a espacialização das imagens, criando dissonância cognitiva através das suas obras visuais”. Em termos gerais, esta mostra pretende mostrar “a vitalidade da arte contemporânea de Taiwan, como também tem como objectivo reforçar a colaboração artística entre Macau e Taiwan”.

A mostra pode ser vista na Galeria A2 do Albergue SCM até ao dia 5 de Dezembro deste ano. A curadoria está a cargo de Cai Guojie, com co-curadoria e trabalho de investigação académica feito por Tsai Shih-Wei. A mostra conta ainda com as colaborações do Espaço de Arte Shui-Lin, RIHUI AD Design Prints Company e do CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau.