Albergue SCM | Halloween celebrado este fim-de-semana

No sábado e domingo, o Albergue da Santa Casa da Misericórdia (SCM) será “assombrado” pelas celebrações do Halloween num evento intitulado “10º Halloween Albergue SCM”. O incontornável polo cultural da freguesia de São Lázaro será decorado com “espaços temáticos assustadores”, como a “Sala Zombie” e o “Cemitério Quirky”, que contém “uma variedade de decorações fantasmagóricas”. Tanto crianças como adultos podem desfrutar do espaço que irá disponibilizar ainda cabines de maquilhagem gratuitas.

O evento está marcado para sábado e domingo entre as 17h30 e as 21h30 no pátio do Albergue SCM.

Como vem sendo tradição, a animação vai sair do Albergue e invadir as zonas circundantes com a brincadeira “Vamos fazer travessuras ou gostosuras”. Esta actividade, agendada para o período entre as 15h e as 17h30 nos dois dias, lança um convite a crianças entre os 5 e os 12 anos para um passeio pelo Bairro de S. Lázaro para caçar doces e recolher selos especiais.

Irá decorrer ainda um concurso de máscaras, de sábado a segunda-feira, em que os participantes são convidados a tirar uma foto da sua fantasia de Halloween no Albergue SCM e comentar “Albergue2024” na publicação com a foto.