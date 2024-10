Albergue SCM | Celebrar com lanternas até Dezembro

O pátio do Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau (SCM) acolhe a exposição “Lanternas Comemorativas no Grande Pátio” que se realiza, numa primeira fase, até ao dia 14 deste mês, e depois de 18 a 31 de Dezembro, bem a tempo de celebrar os 25 anos da RAEM. Esta mostra pretende também, segundo um comunicado, destacar o 75.º Aniversário da República Popular da China.

A ideia é que o público possa reflectir “sobre a história e olhar para o futuro em conjunto”. As instalações de lanternas desta exposição são inspiradas nas “Lanternas de Coelho” do artista de Macau e arquitecto Carlos Marreiros, sendo adornadas com padrões coloridos que incorporam plenamente elementos culturais únicos e uma forte atmosfera festiva.

Na mesma nota, descreve-se que, sob o brilho das lanternas, “é possível captar momentos preciosos e criar belas recordações com a família e os amigos”, além da possibilidade de visitar o bairro histórico de São Lázaro, onde se realiza a exposição. O evento é organizado pelo Círculo de Amigos da Cultura, sendo patrocinado pelo Fundo de Desenvolvimento Cultural da RAEM.