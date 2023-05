Dança | “Hermaphroditus” no Albergue SCM este fim-de-semana

O Albergue SCM será palco no sábado e domingo do espectáculo “Hermaphroditus”, o segundo episódio do projecto “A Room of One’s Own”, baseado no imaginário poético da escritora britânica Virginia Woolf, cuja sessão inaugural foi apresentada na última edição do Festival Rota das Letras.

O espectáculo assenta na perspectiva de androgenia proposta por Woolf, com interpretações de Jay Zheng, Tina Kan, Helen Ko, Karen Hoi, M.Chow e Ezaak Ez, musicado pela suavidade delicodoce da electrónica de Evade, que inclui momentos de intimidade como uma versão quase sussurrada de New Order.

“Hermaphroditus” resulta da soma de vários elementos, da dança à música ao vivo, passando pelos conceitos de cenografia e guarda-roupa, explorando as subtilezas e a inconstância na natureza humana, particularmente num contexto relacional.

O projecto resulta numa narrativa performativa sem história, ou indiferente a essa necessidade, coreografada por Tina Kan e Jay Zheng, interpretada pelas bailarinas locais Helen Ko e Karen Hoi, acompanhadas por interpretações do poeta português de Macau Ezaak Ez e do poeta local M. Chow. Os espectáculos começam às 20h e a entrada custa 200 patacas.