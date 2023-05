MNE l | Confirmada visita de vice-presidente a Portugal

O ministério dos Negócios Estrangeiros chinês confirmou ontem que o vice-presidente, Han Zheng, visitará Portugal na próxima semana, a seguir à coroação do Rei britânico, Carlos III.

Após deslocar-se ao Reino Unido no dia 6 de Maio, para representar a China na coroação de Rei Carlos III, Han Zheng vai visitar Portugal e a Holanda entre 7 e 12 de Maio, indicou a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning.

Han Zheng foi nomeado vice-presidente em Março passado, na sessão plenária da Assembleia Popular Nacional da China, mantendo assim uma vida política após se retirar do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder no país asiático, composta por sete quadros.

A vice-presidência é um cargo sobretudo cerimonial, limitada a representar o país em cerimónias e eventos no exterior e a receber convidados estrangeiros na China. O poder no país asiático provém da posição dentro da hierarquia do Partido Comunista.

Mas Han foi o único membro cessante do Comité Permanente do Politburo que assegurou o exercício de um cargo de Estado. O anterior vice-presidente, Wang Qishan, era um aliado próximo do actual líder da China, Xi Jinping.

A subir

Han Zheng chefiou a Liga da Juventude Comunista no município de Xangai, no início dos anos 1990, e subiu gradualmente na hierarquia do governo local, até se tornar vice-presidente da câmara, em 1998, e presidente da câmara, em 2003, permanecendo no cargo durante nove anos.

Como o segundo funcionário mais importante do município, Han foi o principal assessor de três secretários do Partido Comunista em Xangai, incluindo do actual Presidente da China, Xi Jinping.

Han acabou por assumir o cargo de secretário do Partido em Xangai em 2012 e, em 2017, foi promovido ao Comité Permanente do Politburo, onde permaneceu até Outubro passado.