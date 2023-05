Economia | Indústria transformadora contraiu em Abril

A actividade da indústria transformadora da China contraiu, em Abril, segundo dados publicados ontem pela revista privada Caixin, sinalizando um desequilíbrio na recuperação da segunda maior economia mundial, após abolir a estratégia ‘zero covid’.

O índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês), elaborado pela empresa de informação económica britânica IHS Markit e difundido pela Caixin, caiu para 49,5 pontos, no mês passado, após se fixar nos 50 pontos, em Março. Trata-se da primeira contracção neste indicador desde Janeiro.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do sector, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contracção da actividade. O índice da IHS Markit, que cobre principalmente empresas menores e voltadas para a exportação, em comparação com o PMI oficial, é tido como um importante indicador da evolução da segunda maior economia do mundo.

“Isto sugere que a recuperação económica da China desacelerou significativamente depois de as infecções por covid-19 terem atingido o pico no início do ano”, apontou Wang Zhe, economista do Caixin Insight Group, no comunicado que acompanha os dados. “Resta saber se a recuperação é sustentável, após a libertação da procura reprimida ter permitido um aumento no curto prazo”, acrescentou.

A economia chinesa cresceu, no último trimestre, ao ritmo mais rápido no espaço de um ano, impulsionada, em grande parte, pelos gastos do consumidor, após o país ter abolido a política de ‘zero casos’ de covid-19, que, em 2023, paralisou a actividade económica, devido à imposição de bloqueios altamente restritivos em dezenas de cidades do país.

O consumo registou forte recuperação durante os feriados do Dia do Trabalhador, com os gastos a retornarem aos níveis anteriores à pandemia, à medida que milhões de pessoas viajaram para as principais cidades e pontos turísticos em todo o país.

Vários grandes bancos esperam agora que o crescimento anual do PIB (Produto Interno Bruto) supere a meta de Pequim para este ano, de “cerca de 5 por cento”.