Albergue SCM | Trabalhos da mestre Sum Wai leiloados este sábado

“An Embrance to the Elderly, Painting by Master Sum Wai – An Art Auction for Charity” é o nome do evento que acontece este sábado no Albergue SCM. Tal como o nome indica, serão leiloadas algumas obras de pintura e caligrafia de Sum Wai a favor do Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior Pou Tai. Os interessados podem adquirir peças com uma forte ligação ao budismo, ajudando os mais necessitados

O Círculo de Amigos da Cultura de Macau (CAC) promove este sábado, entre as 15h e as 16h, no Albergue SCM, um leilão de trabalhos de pintura e caligrafia da mestre Sum Wai. O evento, intitulado “An Embrace to the Elderly, Painting by Master Sum Wai”, inclui peças doadas pela própria artista, formada em artes em 1987. Todo o dinheiro angariado terá como destino o Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior Pou Tai, uma associação situada na Taipa e que está ligada ao mosteiro budista Pou Tai Un.

Este centro providencia uma grande variedade de serviços de cuidados de saúde, apoio social ou actividades culturais aos mais velhos. Através deste leilão, “além de se recolherem fundos por uma boa causa, os organizadores esperam poder aumentar a consciência das necessidades dos mais idosos na comunidade”.

A mestre Sum Wai nasceu em Hong Kong em 1963 e tem dedicado a vida a estudar e a ensinar a filosofia do Budismo, pelo que as suas peças de arte reflectem as suas crenças pessoais. Desta forma, a sua pintura e caligrafia chinesas são conhecidas pelas suas “linhas delicadas, cores harmoniosas e uma profunda sensação de paz”.

Além disso, “a sua arte não é apenas bonita como tem também um significado, reflectindo a sua compaixão para com os idosos e o seu compromisso em fazer a diferença no mundo”.

Uma vida budista

A mestre Sum Wai sempre fez a sua formação em escolas budistas. Em 1997 fundou a Associação Budista de Macau e tornou-se editora da “Macau Buddhism”, uma revista que publica artigos sob pseudónimo. Sum Wai também já publicou artigos da sua autoria no World Buddhist Forum, representando ainda Macau em actividades de intercâmbio cultural. Na escola Puji Lianfeng Sum Wai é responsável por ensinar a filosofia budista no ensino primário, actividade que mantém há quatro anos.

Sum Wai espalha princípios relacionados com as ideias de servir a comunidade, sentir compaixão pelos outros e trabalhar o espírito. Preside actualmente à Associação Budista de Macau, tendo ainda dirigente associativa de outras entidades de matriz religiosa.