FRC | Conferência sobre arquitectura militar na próxima semana

Na próxima quinta-feira decorre na Fundação Rui Cunha (FRC) a palestra “Arquitectura Militar de Macau e da Ásia Oriental: Contexto, Redes e Influência”, protagonizada pelo arquitecto Francisco Vizeu Pinheiro. Trata-se de um evento inserido no programa de comemorações do 11º aniversário da FRC

“Arquitectura Militar de Macau e da Ásia Oriental: Contexto, Redes e Influência” é o nome da palestra que inaugura um novo ciclo de conferências, “Palestras Públicas de História e Património”, proposto pela Fundação Rui Cunha (FRC) numa altura em que a entidade, fundada pelo advogado Rui Cunha, celebra 11 anos de existência. Esta iniciativa acontecerá com regularidade tendo em conta a parceria entre a FRC e o Departamento de História e Património da Universidade de São José.

Nesta primeira sessão caberá ao arquitecto e docente Francisco Vizeu Pinheiro falar sobre um tema que nos leva ao tempo “da chegada dos povos ibéricos, portugueses e espanhóis ao sudeste asiático trouxe consigo todo um conjunto de tecnologia militar, como canhões e armas de fogo, os quais directa ou indirectamente, tiveram bastante influência na guerra e em toda a situação política da China, Japão e Coreia”. Serão, assim, contados episódios de resistência militar da parte de Macau e também de apoio a outros povos, nomeadamente a China.

Uma vez que Macau era um território já administrado por portugueses, mas com a presença dos jesuítas que dominavam o ensino no território, como foi o caso de Adam Schall Von Bell, as forças portuguesas de Macau tiveram um papel importante na ajuda que deram aos últimos herdeiros dos Ming no combate contra as forças invasoras Qing, recorrendo à utilização de canhões.

Na palestra será ainda destacado o exemplo de 1622, aquando da invasão dos holandeses e a resistência de Macau, que só foi possível devido à moderna arquitectura, tecnologia militar, e respectivas tácticas, utilizadas para a época nesta parte do globo. Além disso, Macau teve ainda outro momento relevante na luta pela sua própria sobrevivência quando, em 1809, ameaçado por milhares de piratas na região, organizou uma frota de cinco navios mercantes adaptados ao uso militar acabando com esta situação ameaçadora para a cidade e para a região.

Técnicas no Japão

Também no Japão é possível constatar, através dos relatos de jesuítas da época, entre os quais, o português Luís Fróis, a relevância da influência militar ocidental na elite militar daquele país, a qual já adoptava conceitos tecnológicos e científicos ocidentais, cujo maior exemplo foi Oda Nobunaga, um Daimyo, Senhor Feudal de uma pequena província no centro do Japão, que na sua luta pela unificação do país, alcançou, rapidamente, a supremacia militar, utilizando com sucesso, a tecnologia e as tácticas ocidentais na arte da guerra.

Nobunaga foi, igualmente, responsável por uma autêntica revolução na forma de construção de castelos, após a construção do castelo-palácio Azuchi, onde inovou introduzindo muitos elementos já existentes em castelos europeus, acabando por substituir por completo os antigos modelos japoneses. A consolidação do Shogunato Tokugawa (1615) no Japão e da Dinastia Qing (1644) na China deu início a um longo período de paz.

Desde então, a evolução da arquitectura militar praticamente estagnou. Actualmente, as estruturas militares sobreviventes são adaptadas ou restauradas como importantes bens educacionais para o turismo cultural, particularmente no Japão. São disso exemplo, os vários castelos japoneses do século XVII que foram reconstruídos no século XX, assim como na China muitas muralhas de cidades que foram reconstruídas como a da cidade de Datong ou partes da Grande Muralha.

Francisco Vizeu Pinheiro é professor associado na USJ, sendo licenciado em Arquitectura pela Universidade de Lisboa. Prosseguiu os seus estudos de pós-graduação em Macau-China, tendo-se doutorado no Instituto Tecnológico de Tóquio. Em Macau foi investigador e professor de Turismo Cultural no Instituto de Estudos Europeus da Macau e Instituto de Formação Turística, tendo trabalhado durante vários anos como arquitecto em diferentes instituições governamentais. Vizeu Pinheiro é também professor visitante na Universidade Jiangnam, China Continental e investigador sobre a História e Património de Macau e a sua influência na região.

O académico tem feito estudos sobre o impacto social e demográfico do planeamento da habitação pública numa sociedade em envelhecimento, as sinergias entre o urbanismo verde e a preservação e revitalizações do património histórico, a cidade saudável e a indústria turística, planeamento e impacto da infraestrutura do metro ligeiro na cidade, e ainda estudos de escala e sustentabilidade de cidades.