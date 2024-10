Hold On to Hope | Exposição “Who Am I?” inaugurada domingo

Será inaugurada este domingo uma nova exposição na galeria Hold On to Hope, na vila de Ka-Hó, Coloane, um projecto gerido pela Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau (ARTM). Trata-se de “Who Am I? – 2024 Children’s Art Exhibition”, uma exposição de arte infantil que pode ser vista até ao dia 27 de Outubro e que se associa ao workshop “A QuestionMark”.

Segundo um comunicado, a mostra “Who Am I?” é uma “vibrante iniciativa que visa promover a auto-exploração e expressão criativa entre crianças”, sendo que estas, através do “poder transformador da arte, terão a oportunidade de ganhar uma compreensão mais profunda das suas identidades e emoções, traduzindo essas reflexões em obras de arte tangíveis”.

Pretende-se, com esta mostra, que os mais pequenos explorem a sua própria identidade, partilhando “perspectivas únicas e expressando as suas histórias pessoais através de meios criativos”. A galeria pretende promover “a criatividade e aumentar a autoconfiança, proporcionando uma plataforma para que as crianças possam mostrar as suas vozes”.

Do lado dos visitantes, será possível observar “uma diversidade de obras de arte, incluindo pinturas, esculturas e artesanato, todas elaboradas pelas crianças envolvidas” e participantes do workshop. Cada peça reflecte “a individualidade e criatividade do seu jovem artista, criando uma experiência envolvente e colorida para todos os presentes”.