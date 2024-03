Albergue SCM | Exposição de Fan In Kuan inaugurada esta sexta-feira

A associação artística AFA Macau prepara-se para apresentar uma nova mostra de arte. “All Things Have no Form”, da autoria de Fan In Kuan, pode ser vista a partir desta sexta-feira e até Abril no Albergue da Santa Casa da Misericórdia de Macau e conta com curadoria de Fei In Leong

O Albergue da Santa Casa da Misericórdia prepara-se para acolher a mostra “All Things Have no Form” [Todas as Coisas Não Têm Forma], da autoria da artista Fan In Kuan. A exposição, promovida pela associação AFA [Art for All Society] Macau, pode ser vista até ao dia 21 de Abril e conta com curadoria de Fei In Leong e com Chan On Kei na coordenação.

“Todas as Coisas Não Têm Forma” integra a segunda parte do programa “Objectos – Não – Objectos”, programado no ano passado pela AFA Macau, tratando-se de “uma exposição temática sobre a arte da pintura”, descreve-se em comunicado.

Trata-se de um projecto artístico centrado em três séries de esculturas da autoria de Fan In Kuan, focadas nas temáticas do folclore, cultura de massas e “estética nacional”. Assim, “as obras representam a própria interpretação [por parte da artista] da idolatria e a apropriação de símbolos relativos para investigar as influências da cultura popular na arte religiosa tradicional”, apresentando-se ainda uma “nova metodologia de formação no testemunho visual da fé”.

A visão dos rituais

A AFA Macau destaca também, referindo-se a este conjunto de obras patentes no Albergue SCM, que “tem sido proposto que os rituais cerimoniais são, essencialmente, o concurso de comportamentos e artefactos relacionados com as artes, sendo estas criações inseparáveis da nossa história religiosa”.

Desta forma, “através da incorporação física os rituais exteriorizam as crenças religiosas em experiências partilhadas através das comunidades”, a fim de “co-evoluir com o curso das sociedades humanas”. Descreve-se ainda, quanto ao trabalho exposto, que através da ponderação “sobre as representações de Deus, do universo, do tempo e da imortalidade, a arte religiosa alude ao discurso de toda a existência”.

Licenciada em 2016 pela Universidade de Artes de Taipei, Taiwan, Fan In Kuan especializou-se ainda na área da escultura através da conclusão de um mestrado em Belas Artes. A residir actualmente em Macau, a artista é professora visitante de artes visuais na Escola de Arte e Design da Universidade Politécnica de Macau.

Fan In Kuan já participou em várias actividades promocionais e palestras sobre escultura, tendo as suas obras sido expostas em Macau, Taiwan e outros locais.